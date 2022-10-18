على مكتب المسؤول

تدوير

تعتبر حديقة الجاهلي، في مدينة العين، متنفساً كبيراً للعوائل، خصوصاً في نهاية الأسبوع جراء موقعها الاستراتيجي في وسط المدينة، لكن زوار الحديقة يعانون انتشار القطط السائبة بشكل كبير في أرجاء المتنزه، الأمر الذي يزعج المرتادين، خصوصاً الأطفال، إذ إن الأسر التي ترغب في تناول الطعام تجتمع حولها عشرات القطط.

وأبدوا مرتادون خشيتهم من تنامي ظاهرة القطط الضالة التي ربما تحمل أمراضاً تنقلها للأطفال، معربين عن استيائهم من سلوك بعض الأفراد الذين يقدمون الطعام للقطط الضالة، ما يجذبها إلى الحديقة، ويؤدي إلى زيادة أعدادها، مطالبين إدارة مكافحة آفات الصحة العامة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) بتشديد الرقابة وإصدار قانون أو قرار لمنع مثل هذه السلوكيات التي تضر البيئة نتيجة تكاثر البكتيريا والفيروسات الناجمة عن المخلفات التي تتركها الحيوانات السائبة، والتي تصدر عنها روائح كريهة تجذب الحشرات والقوارض والزواحف. (سيف النعيمي)

شرطة أبوظبي

نعاني نحن السائقين في إمارة أبوظبي ترتّب مخالفات مرورية علينا غيابياً أثناء مرور السيارات المنتهية عبر البوابات الذكية عن طريق نقلها بقطر السيارات (الريكفري)، سواء لتجديدها أو إصلاحها في الكراجات، إذ يتم تصويرها عبر هذه البوابات ونتفاجأ بوجود مخالفات مرورية تصل إلى مبلغ 500 درهم وست نقاط سوداء، لذا أناشد المسؤولين في إدارة المرور والدوريات في شرطة أبوظبي النظر في هذا الأمر. (أبوعبدالله)