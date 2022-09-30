«بيت الخير» تدعم حالات طارئة بـ 38 مليون درهم في 9 أشهر

أعلنت «بيت الخير» أن حجم المساعدات الطارئة التي قدمتها الجمعية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 38 مليون درهم، استفادت منها 10 آلاف و500 أسرة من ذوي الدخل المحدود وحالات إنسانية تعاني ظروفاً قاهرة.

وأفادت «الجمعية» في بيان صحافي، بأن «هذه الزيادة تأتي بعد ارتفاع حجم المساعدات الطارئة، ونتيجة لتطوير الجمعية لنظام المساعدات، واستقبال الطلبات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، وتحديد الحالات الأكثر حاجة واضطراراً وفق نظام النقاط الخضراء، فبعد التأكد من وثائق طالب المساعدة، يبدأ هذا النظام بتحديد النقاط التي تؤهل المتقدم للمساعدة العاجلة حسب ظروفه الإنسانية ومدى اضطراره».

ويعتمد نظام النقاط الخضراء في تحديد مقدار العجز على تفاصيل مهمة، تساعد في تقدير مدى الاحتياج ومدى الضغوط التي تؤثر في مثل عدد أفراد الأسرة وأين يعيش وظروف السكن ومتوسط الدخل وما عليه من ديون وغيرها، حتى يتم تقدير قيمة العجز الذي يجعل حاجته المالية ملحة وتستدعي التدخل العاجل.