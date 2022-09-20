«بيت الخير» تجدّد «آيزو» المسؤولية المجتمعية حتى 2024

نجحت جمعية «بيت الخير»، للمرة الثالثة على التوالي، في الحصول على شهادة «الآيزو» للمسؤولية المجتمعية، والتي حصلت عليها لأول مرة عام 2015، منفردة بين الجمعيات الخيرية داخل الدولة، وذلك لمشروعاتها التي أنجزتها في مجالات التعليم والصحة والبيئة.

وأفادت الجمعية بأن السنوات الـ10 الأخيرة شهدت طفرة في الاهتمام بهذه المجالات، فأنفقت الجمعية على تعليم أبناء الأسر المعسرة والمحتاجة 60 مليون درهم، وعلى مشروع «علاج» 52 مليون درهم، وأسهمت في تنظيف البيئة من أطنان الملابس والمقتنيات المستعملة والكتب والأوراق والأجهزة الإلكترونية القديمة، وباعتها لشركات التدوير، وحققت عائدات نحو 43 مليون درهم، خُصص جزء مهم منها أيضاً لدعم التعليم.

وتابعت أنها عززت اهتمامها بالأسر الأقل دخلاً، فابتكرت مشروعات لتحسين جودة حياة الأسر وتعليم أبنائها ورعاية الأرامل والأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وغيرهم من فئات ضعيفة تستحق الدعم كالمهجورات والمطلقات، وفئات أخرى.

وتجلى التزام «بيت الخير» بمبدأ المسؤولية المجتمعية بشكل خاص خلال جائحة كورونا، فقدمت كل دعم مجتمعي ممكن للجهود الحكومية والمجتمعية، فتبرعت لصندوق التضامن المجتمعي بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم القطاعين التعليمي والصحي، وأسهمت في توزيع 3.2 ملايين وجبة على العمال والمرضى المحجورين والكوادر العاملة على خط الدفاع الأول، بقيمة 23.4 مليون درهم، وقدمت سلالاً غذائية ودعماً غذائياً خلال الأزمة بقيمة 13.5 مليون درهم، وذلك ضمن مبادرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، التي وزّعت خلال أربعة أشهر 15 مليون وجبة.