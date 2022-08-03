«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تحصل على شهادة «السلامة البيولوجية»

حصلت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على شهادة الامتثال لنظام إدارة ضمان السلامة البيولوجية الممنوحة من قبل هيئة الإمارات للتصنيف، بعد اجتيازها كل عمليات التدقيق على متطلبات هذا النظام بنجاح وتفوق، لتصبح بذلك أول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي تحصل على هذه الشهادة، وتنضم إلى 18 منظمة دولية مبادرة في تعزيز منظومة السلامة البيولوجية.

ويعد هذا الإنجاز نتيجة لجهود الهيئة وحرصها على اتباع أفضل الممارسات والمعايير التي تسهم في تقليل مخاطر انتشار الأوبئة في الأماكن المغلقة، حيث وفرت المتطلبات التي تضمن سلامة العاملين فيها والمتعاملين معها، وتطبيق الأسس التي تعزز هذا المنحى في جميع مبانيها وفروعها وكذلك المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمباني الوقفية على مستوى الدولة، إضافة إلى تأهيل كل المشاركين في تحقيق هذا الهدف عبر الدورات المخصصة والتدريبات التي تسهم في رفع الكفاءة والابتكار والتعامل الإيجابي مع المستجدات العصرية.

وقالت الهيئة إن الدعم والرعاية الذي تحظى به من القيادة أسهما في ارتقاء خدماتها ومواكبتها لمتغيرات العصر، مؤكدة عزمها على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتلبية طموحات الجمهور.

وتسلم الشهادة رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد مطر الكعبي من الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» المهندس سعيد سالم المسكري بحضور مدير عام الهيئة محمد سعيد النيادي وعدد من الموظفين.