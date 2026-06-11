19 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» خلال مايو الماضي

أعلنت جمعية «بيت الخير» أن إنفاقها لشهر مايو الماضي قفز إلى ما يزيد قليلاً على 19 مليون درهم، استفادت منه 41 ألفاً و984 أسرة، وأسهمت الجمعية من هذا المبلغ في خمسة ملايين درهم، ضمن مبادرة «مكرمة العيد»، التي نفذتها هيئة تنمية المجتمع، وتم تحويله عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، ليبلغ إنفاق هذا العام حتى نهاية مايو 101.5 مليون درهم.

وتصدر مشروع المساعدات الطارئة هذا الإنفاق، حيث قدمت الجمعية ما قيمته 5.8 ملايين درهم لرفع الكرب عن أكثر الناس حاجة، كما أنفقت «بيت الخير» على الدعم الإنساني 1.1 مليون درهم، لدعم المرضى المحتاجين من خلال مشروع «علاج»، وقدمت لدعم تعليم أبناء الأسر المُعسرة مبلغ 414.3 ألف درهم.

وأسهمت الجمعية في دعم الأُسر بمبلغ 721 ألف درهم، صرفتها كمساعدات نقدية خلال الشهر، إضافة إلى دعم أسر الأيتام بمبلغ 1.7 مليون درهم، وتقديم 114 ألف درهم لدعم أصحاب الهمم.

ووزعت الجمعية حصصاً معتبرة من اللحوم الطازجة عبر مشروع الأضاحي الذي بلغ إجمالي إنفاقه 1.4 مليون درهم، لدعم المستحقين خلال أيام العيد، وعززته من خلال مشروع «نسك» الذي قدّم ما قيمته 816 ألف درهم من لحوم العقائق والنذور، ليضافا إلى مشروع المساعدات الغذائية الذي بلغت قيمة ما وزعه 346.5 ألف درهم.

كما وزعت «بيت الخير» عيديات نقدية بقيمة 2.2 مليون درهم، وأسهمت في تعزيز فرحة العيد بتوزيع كسوة ملابس على أبناء الأسر المسجلة بقيمة 1.1 مليون درهم، منها مليون درهم تبرع بها بنك دبي الإسلامي.

• 101.5 مليون درهم إجمالي إنفاق «الجمعية» من بداية العام حتى نهاية مايو الماضي.