«دبي الخيرية»: 1.6 مليون مستفيد من حملة الأضاحي في الإمارات و8 دول   

أعلنت جمعية دبي الخيرية تحقيق حملتها السنوية للأضاحي لعام 2026 نجاحاً لافتاً وإنجازات إنسانية نوعية، حيث امتدت مظلة خيرها لتشمل نحو 1.6 مليون مستفيد داخل الإمارات وثماني دول حول العالم، وشملت مستهدفات الحملة توزيع لحوم الأضاحي، وتقديم كسوة العيد للأيتام، وأصحاب الدخل المحدود والأرامل وأصحاب الهمم، إلى جانب حزمة متكاملة من المشروعات التنموية والإنسانية المصاحبة.

وأعرب المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، عن شكره وامتنانه لكل المتبرعين، وشركاء الخير، وأفراد المجتمع الذين تفاعلوا بسخاء مع الحملة، كما أشاد بالجهود الدؤوبة لفِرَق العمل بالجمعية، والخطط الاستراتيجية والإجراءات التنظيمية المحكمة التي وضعتها الإدارة، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المشترك ترسيخاً لقِيَم العطاء.

وقال: «انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتعزيز قِيَم التكافل والتراحم، وإحياءً للسنة النبوية الشريفة في تطبيق شعيرة الأضحية المباركة، حرصت الجمعية على تلبية احتياجات الأسر المتعففة والفئات الأكثر استحقاقاً، وبموجب التكليف والثقة الغالية التي أولانا إياها المضحّون، تولت الجمعية توزيع لحوم الأضاحي ليصل إجمالي المستفيدين من هذه الشعيرة العظيمة إلى 15 ألفاً و200 شخص داخل الدولة، وأكثر من 360 ألف شخص خارجها».

وأوضح السويدي أن مبادرة «كساء العيد» نجحت في إدخال البهجة والسرور على قلوب 8000 من الأيتام وأطفال الأسر المتعففة وأصحاب الهمم، تحقيقاً لمستهدفات الجمعية في توفير الحياة الكريمة للجميع.

وعلى صعيد المشروعات التنموية الخارجية المصاحبة للحملة، أشار إلى نجاح الجمعية في استقطاب الدعم اللازم لتشييد 145 مسجداً، وحفر 760 بئراً، وتنفيذ 745 مشروعاً لسقيا الماء، وتأسيس مجمّعَين متكاملين، إضافة إلى بناء 11 مدرسة ومركزاً لتحفيظ القرآن الكريم، فضلاً عن بناء خمسة مستوصفات طبية، و84 مسكناً للأسر المتعففة، وتنفيذ 12 مشروعاً نوعياً لدعم أصحاب الهمم، علاوة على تمويل 2212 مشروعاً تنموياً متنوعاً، ويستفيد من هذه المبادرات التنموية الرائدة نحو 1.2 مليون مستفيد حول العالم.

وأكد السويدي التقدير لأهل الجود والإحسان في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن تبرعاتهم السخية كانت المحرك الأساسي في ترجمة أهداف الحملة إلى واقع ملموس.