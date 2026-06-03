«بيت الخير» تُنفق 9.6 ملايين درهم خلال حملة عيد الأضحى

أعلنت جمعية «بيت الخير» أن حملتها الموسمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك أنفقت تسعة ملايين و644 ألفاً و437 درهماً، لإسعاد آلاف الأسر الأقل دخلاً، تصدرتها مساهماتها بقيمة خمسة ملايين درهم، ضمن مبادرة «مكرمة العيد» التي تم تحويلها عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، باعتبارها القناة الرسمية لجمع المساهمات في إمارة دبي ضمن صندوق التنمية المجتمعية التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، الذي يسهم في تمكين الأفراد ودعم الأسر وتعزيز التماسك المجتمعي، وتحسين جودة الحياة في المجتمع.

ونفذت الجمعية مشروعات العيد بنجاح، حيث وزعت 1990 أضحية بمبلغ مليون و421 ألفاً و437 درهماً، استفادت منها 3980 أسرة، كما وزعت 1200 ذبيحة خلال العيد تنفيذاً لمشروعها في توزيع العقائق والنذور (نُسُك)، بلغت قيمتها 816 ألف درهم، واستفادت منها 2400 أسرة.

من جانب آخر، وزعت الجمعية عيديات نقدية لإسعاد أبناء الأسر المستحقة بقيمة إجمالية بلغت مليونين و291 ألفاً و500 درهم، ضمن مشروع «العيدية» الذي استفادت منه 433 أسرة، فرح أبناؤها بهذا العطاء السخي خلال العيد الكبير.

وكانت «بيت الخير» قد تلقت تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة مليون درهم، دعماً لمشروعها «كسوة العيد»، بهدف دعم الأسر الأقل دخلاً التي تستحق الزكاة، وإسعاداً لأبنائها وبناتها.

وقد أنفقت الجمعية هذا التبرع مباشرة خلال حملة عيد الأضحى، حيث بلغ ما أنفقته على هذا المشروع مليوناً و155 درهماً، استفادت منه الأسر المستهدفة من فرحة العيد وعددها 433 أسرة مستحقة.

• 5 ملايين درهم أنفقتها «الجمعية» ضمن مبادرة «مكرمة العيد».