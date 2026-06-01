شرطة الشارقة تحتفي بالعيد مع مرضى مستشفى الذيد

نظّمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلةً في إدارة شرطة المنطقة الوسطى، زيارة لعدد من المرضى في مستشفى الذيد، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت شرطة الشارقة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، التي تُعدّ ركناً أساسياً في رسالتها الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة، ونشر السعادة بين أفراد المجتمع.

وتضمنت الزيارة تقديم الورد والهدايا للمرضى، ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك، مع التعبير عن أطيب التمنيات لهم بالشفاء العاجل، في مبادرة أسهمت في رسم البسمة على وجوههم، وإدخال السرور إلى نفوسهم ونفوس ذويهم، وعكست القيم الإنسانية الراسخة التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات، القائم على التراحم والتكافل والتلاحم المجتمعي.