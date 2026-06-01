95 طفلاً مصابون بأمراض مزمنة يشاركون في «بسمة العيد»

نظمت جمعية «بسمة الإمارات» للأمراض المزمنة والإنسانية فعالية «بسمة العيد»، أمس، في «راك مول»، بمشاركة 95 طفلاً من المصابين بالأمراض المزمنة، برفقة عائلاتهم، ويأتي ذلك ضمن جهود الجمعية الرامية إلى تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المرضى، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم خلال أيام العيد، حيث تضمّن البرنامج العديد من الفقرات الترفيهية والثقافية والأنشطة التفاعلية التي رسمت الابتسامة على وجوه الأطفال وأسرهم، وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، مهرة محمد بن صراي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن رسالة الجمعية الإنسانية الرامية إلى دعم الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة وأسرهم، وتعزيز جودة حياتهم النفسية والاجتماعية، بمشاركة 95 طفلاً من المرضى مع عائلاتهم، في فعالية بسمة العيد، التي جسدت قيم العطاء والتراحم والتكافل المجتمعي التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضافت أن رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، وإشعارهم بفرحة العيد هو هدف تسعى إليه الجمعية من خلال برامجها ومبادراتها المختلفة.