33 ألف مستفيد من حملة «عطاؤكم فرحة»

أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية نجاح حملة الأضاحي للعام الجاري، تحت شعار «عطاؤكم فرحة»، بعد أن وصل أثرها الإنساني إلى أكثر من 33 ألف مستفيد داخل الدولة وخارجها، من خلال توزيع لحوم الأضاحي، وتنفيذ مبادرات مجتمعية رافقت موسم عيد الأضحى، واستهدفت دعم الأسر المستحقة ومشاركتها أجواء العيد.

وأكد مدير عام الجمعية، يوسف المرشودي، أن الحملة عكست روح التكافل المجتمعي التي تتجدد خلال المناسبات الدينية، مشيراً إلى أن نجاحها تحقق بفضل دعم أهل الخير، وتكاتف فرق العمل والمتطوعين، إلى جانب الالتزام بتنفيذ عمليات الذبح والتوزيع وفق الضوابط الشرعية والاشتراطات التنظيمية المعتمدة، بما يضمن سلامة الإجراءات، ووصول الدعم إلى مستحقيه بصورة منظمة وفعالة، وأوضح أن الجمعية عملت على تنفيذ مشروع الأضاحي داخل الدولة، بالتعاون مع عدد من المقاصب المعتمدة في إمارة الفجيرة ومناطقها، فيما خصصت مراكز لتوزيع الأضاحي نيابة عن المتبرعين الذين أوكلوا الجمعية بأداء الشعيرة وتوزيع اللحوم على الفئات المستهدفة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التبرع، وتعزيز وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

وأشار المرشودي إلى أن الحملة لم تقتصر على مشروع الأضاحي، بل شملت مبادرات إنسانية مرافقة، هدفت إلى إدخال الفرحة على الأسر والأطفال خلال أيام العيد، من بينها توفير كسوة العيد لأكثر من 1000 مستفيد من الأسر والأيتام، إضافة إلى توزيع سلال الفاكهة على مئات الأسر المتعففة، في إطار جهود الجمعية الرامية إلى تلبية احتياجات الأسر المستفيدة، وتعزيز شعورها بالاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أن مثل هذه المبادرات تمثل امتداداً للدور المجتمعي والإنساني الذي تضطلع به الجمعية على مدار العام، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تستهدف دعم الشرائح المحتاجة، وتوفير أشكال متعددة من المساندة الاجتماعية والمعيشية، بما ينسجم مع قيم العطاء والتراحم المتجذرة في المجتمع الإماراتي.

وأعرب المرشودي في ختام تصريحه عن شكره وتقديره للمحسنين والداعمين على ثقتهم المتواصلة بالجمعية، مؤكداً أن مساهماتهم كان لها دور رئيس في توسيع دائرة المستفيدين، وتعزيز نجاح الحملة، وتمكين الجمعية من مواصلة تنفيذ برامجها الإنسانية والمجتمعية خلال المواسم والمناسبات المختلفة.