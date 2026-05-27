«تنمية المجتمع» في دبي وبنك الإمارات للطعام يُطلقان مبادرة «سلال الفواكه»

نفذت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة إنسانية لتوزيع 250 سلة فواكه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام، التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن شراكات مجتمعية تُعزّز العمل الإنساني المستدام، وترسخ ثقافة العطاء.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الهيئة لتعزيز التلاحم المجتمعي، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات الداعمة للعمل الإنساني، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» الرامية إلى ترسيخ منظومة متكاملة من المبادرات المجتمعية المستدامة التي تستهدف الفئات المستحقة، وتدعم جودة الحياة.

وشملت المبادرة 65 مستفيداً من مبادرة «وليف»، إلى جانب 185 مستفيداً من مجالس كبار المواطنين في منطقة البرشاء، حيث تم إيصال السلال إلى منازل المستفيدين عبر فِرَق إدارة كبار المواطنين، بما يُعزّز سهولة الوصول وجودة الخدمة، ويجسد قيم الرعاية المتكاملة والتكافل الاجتماعي.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في الهيئة، شيخة الجرمن، أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج تستهدف تعزيز رفاه كبار المواطنين وإسعادهم، خلال المناسبات الرسمية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الهيئة تحرص على إسعادهم وتعزيز جودة حياتهم.

وأضافت: «تجسد المبادرة حرص الهيئة على تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وإدخال البهجة إلى قلوبهم خلال عيد الأضحى المبارك، بما يعكس قيم العطاء والتراحم التي يتميز بها مجتمع دبي، كما نواصل من خلالها تعزيز الشراكات المجتمعية وتفعيل دورها في دعم المستهدفات الاجتماعية، بما يتماشى مع (أجندة دبي الاجتماعية 33) التي تضع الإنسان محوراً أساسياً للتنمية».

من جهتها، قالت رئيسة الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، منال عبيد بن يعروف: «نحرص في بنك الإمارات للطعام على دعم المبادرات المجتمعية التي تعزّز قيم العطاء والخير والتكافل المجتمعي، وترسخ نهج دولة الإمارات ودبي في العمل الخيري والإنساني، كما تتكامل مبادرة سلال الفواكه مع جهودنا في تعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية والشراكات الداعمة للأجندة الوطنية الهادفة إلى تعزيز مستوى جودة الحياة ورفاهية أفراد المجتمع، وترسيخ مفاهيم التعامل الحكيم مع الطعام وإدارته، وتوزيع الفائض منه».

وذكرت أن المبادرة تعكس مكانة دبي كنموذج رائد في العمل الاجتماعي والإنساني، وحرصها المستمر على تطوير مبادرات مبتكرة تعزّز جودة الحياة، وترسخ قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.

