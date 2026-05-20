«بيت الخير» تُنفق 13.6 مليون درهم خلال أبريل الماضي

أعلنت «بيت الخير» إنفاقها لشهر أبريل، الذي وصل إلى 13.6 مليون درهم، ليبلغ إنفاق هذا العام، حتى نهاية الشهر الرابع، 82.5 مليون درهم، بعد نجاح حملتها الرمضانية عام 2026، التي أنفقت خلالها 68.9 مليون درهم.

وتحرص الجمعية على إشهار بياناتها المالية من باب الشفافية والالتزام بقواعد الحوكمة المؤسسية، حيث حازت العام الماضي شهادة «الآيزو» في هذا المجال، وتوزّع الإنفاق على ثمانية ملايين درهم من أموال الزكاة، و5.6 ملايين درهم من أموال الصدقات، ذهب معظمها لدعم الأسر الأقل دخلاً في المجتمع.

وذهب الجزء الأكبر من إنفاق أبريل 2026 إلى الدعم الإنساني للحالات الطارئة، إذ بلغ حجم المساعدات الطارئة التي قدّمتها «بيت الخير» لرفع الكرب عن المستحقين 8.9 ملايين درهم، بينما بلغ مجموع ما أنفقته لدعم المرضى المحتاجين من خلال مشروع «علاج» 2.4 مليون درهم.

وكان دعم الأسر قد تصدّر حزمة المشروعات الجديدة التي بدأت «بيت الخير» تنفيذها في عام الأسرة، فوصل مجموع المساعدات النقدية التي وزعت على الأسر المسجلة في أبريل إلى 721 ألف درهم، وتلقت أسر الأيتام مساعدات نقدية بقيمة 541.5 ألف درهم، إضافة إلى دعم أصحاب الهمم بقيمة 114 ألف درهم.

وبلغ الدعم الغذائي الذي قدّم للأسر، في الشهر الرابع، 465 ألفاً و900 درهم، وتم دعم تعليم أبنائها بقيمة 392 ألفاً و490 درهماً، وتستعد الجمعية لتنفيذ مشروع الأضاحي لتوزيع حصص وافرة من اللحوم على الأسر المستحقة مع حلول عيد الأضحى.