«دبي الإسلامي» يسلّم «بيت الخير» مليون درهم لكسوة العيد

أعلنت جمعية بيت الخير تسلمها تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة مليون درهم، إسهاماً منه في دعم مشروع كسوة العيد الذي تنفذه الجمعية في العيدين، وذلك ضمن مبادرات عيد الأضحى المبارك التي أطلقها البنك هذا العام دعماً للأسر الأقل دخلاً التي تستحق الزكاة، وإسعاداً لأبنائها وبناتها، لتشعر بدفء احتضان المجتمع، ولتعيش بهجة العيد أُسوة ببقية أبناء وبنات المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات عيد الأضحى التي أطلقتها وحدة الدعم المجتمعي في بنك دبي الإسلامي، التي تقود جهود المسؤولية المجتمعية التي يلتزم بها البنك، وينفقها وفق المصارف الشرعية لزكاة المودعين، لتعود بالخير والفرج على الفئات الضعيفة والمحتاجة من المجتمع، وتعكس قِيَم الإمارات التي يسودها التكافل والتراحم، وتسهم في مسيرة النمو الإنساني التي دعا إليها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال مدير عام جمعية بيت الخير، عابدين طاهر العوضي: «يوجه هذا التبرع النوعي لدعم أبناء الأسر المستحقة خلال عيد الأضحى، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين (بيت الخير) وبنك دبي الإسلامي الذي يُعدّ الشريك الاستراتيجي الأول لنا، والذي يسهم سنوياً في دعم مشروعات الزكاة التي تنفذها الجمعية لدعم الأسر الأقل دخلاً، وذوي الحالات الطارئة لرفع الكرب عنهم، ومعالجة الآثار الاجتماعية والنفسية والقانونية التي تنتج عن عجزهم المالي، وهي أموال تنفق حصرياً على من يستحقون الزكاة ضمن المصارف الشرعية، وهو ما يعكس حرص مجلس إدارة البنك على تفريج الضيق عن المستفيدين، وإسعاد آلاف الأسر».