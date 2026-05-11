«الشؤون الإسلامية» تطلق مبادرة «صدقة جارية لأمك الغالية»

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عن إطلاق مبادرة وقفية جديدة، تحت مسمى «صدقة جارية لأمك الغالية»، موضحة أن المبادرة تجسد معاني البر والوفاء للأم الغالية، من خلال المساهمة في صدقة جارية عنها، يمتد أثرها ويعود ريعها لدعم أوجه الخير المتعددة.

وذكرت أن المبادرة تتماشى مع «عام الأسرة»، إذ تعزز الثقة بوقف الإمارات ليصبح الخيار الأول للمساهمة في عمل الخير داخل الدولة.

ودعت الهيئة الراغبين في المساهمة والاطلاع على تفاصيل المبادرة، إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي.