«دبي الخيرية» تطلق حملة الأضاحي 2026 بمبادرات إنسانية في 10 دول

أطلقت جمعية دبي الخيرية «حملة الأضاحي» لعام 2026، وتستهدف توفير لحوم الأضاحي وكساء العيد للأيتام وأبناء الأسر المتعففة، تزامناً مع تنفيذ مشروع «حج البدل» وسلسلة من المبادرات التنموية، وتستمر الحملة حتى عيد الأضحى المبارك.

ووجّه عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق بجمعية دبي الخيرية، المهندس عادل السويدي، الدعوة إلى سفراء الخير للمشاركة بفيض عطائهم في هذه الحملة، مؤكداً أنها تُمثّل فرصة لصناعة فارق حقيقي في حياة مئات الآلاف من المستفيدين داخل الإمارات وفي تسع دول حول العالم.

وعلى صعيد المستهدفات التشغيلية، أوضح المهندس عادل السويدي أن الجمعية وضعت خطة متكاملة لذبح وتوزيع الأضاحي، تسعى من خلالها للوصول إلى نحو 15 ألف مستفيد داخل الدولة، و280 ألف مستفيد خارجها، وأتاحت الجمعية للمحسنين فرصة الإنابة عنهم لتوزيع الأضاحي وفق أعلى معايير الجودة الشرعية واللوجستية، بقيمة 800 درهم للأضاحي داخل الدولة، و350 درهماً للأضاحي في الخارج.

وأشار السويدي إلى أن الحملة تتضمن مبادرة «حج البدل» بكُلفة رمزية تبلغ 3000 درهم، كما تستهدف مبادرة «كساء العيد» إدخال البهجة على قلوب 10 آلاف مستفيد من الأسر المتعففة، والأيتام، وأصحاب الهمم، والأرامل.