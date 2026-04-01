«تنمية المجتمع في أبوظبي» تطلق أولى محطات «تنبض بأهلها»  

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، من منطقة العامرة، أولى محطات المبادرة المجتمعية «تنبض بأهلها»، التي تقدّم سلسلة من الفعاليات التفاعلية المتنقلة في إمارة أبوظبي، في الفترة من 10 إلى 12 أبريل الجاري، بحديقة العامرة.

وتهدف المبادرة إلى تفعيل الأحياء وتحويل مرافقها العامة والأسواق المجتمعية إلى مساحات تنبض بالحياة، يقود فيها الأطفال والشباب تجاربهم ومشاريعهم بأنفسهم، بدعم من أسرهم ومجتمعهم المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدائرة لتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية، وتمكين الأسرة شريكاً رئيساً في التنمية المجتمعية، وذلك تزامناً مع عام الأسرة 2026.

وتمثّل «محطة العامرة» الانطلاقة الأولى لسلسلة من المحطات التي ستجوب عدداً من المناطق السكنية خلال العام، بهدف إبراز طاقات جيل الشباب ومنحهم مساحة عملية للتجربة والإبداع، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية التي تبدأ من البيت وتمتد إلى الحيّ بأكمله.

وتتضمن فعالية العامرة منصتين رئيستين صُممتا بعناية لتلبية احتياجات الفئات العمرية المختلفة مع التركيز على تعزيز الإبداع وريادة الأعمال لدى الأطفال والشباب وتشجيع الأسر على المشاركة الفاعلة في تمكين أبنائهم.

والمنصة الأولى «من بيتنا»، مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وتسع سنوات، ويتمكن الأطفال من خلالها من عرض وبيع منتجاتهم الحرفية واليدوية التي يصنعونها بأنفسهم.

وتشمل الأنشطة أيضاً مشاريع غذائية صغيرة مثل إعداد المخبوزات والعصائر وإبداعات تعليمية تتيح للأطفال التعلّم من خلال التجربة. ويتم تنفيذ هذه الأنشطة بدعم وإشراف من أسرهم، ما يعزز مشاركة العائلة في خلق تجربة تعاونية تُرسّخ التماسك الأسري وتتوسع لتشمل الترابط المجتمعي بين سكان المنطقة.

أما المنصة الثانية «الروّاد»، فتستهدف الفئة العمرية من تسعة إلى 21 عاماً، وتتيح للشباب إدارة أكشاكهم التجارية الخاصة وبيع منتجات حقيقية أو تقديم خدمات قائمة على مهاراتهم مثل التصوير، والتصميم، والتدريس، وتوفر الفرصة لرواد الأعمال الشباب لعرض وبيع منتجات علاماتهم التجارية الناشئة.