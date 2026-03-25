«أوقاف دبي» تدعم حالات إنسانية بـ 1.7 مليون درهم

قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي 1.7 مليون درهم، دعماً للحالات الإنسانية التي طُرحت عبر البرامج الإذاعية المحلية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مبادرة «قوافل الخير 4»، في إطار جهودها لتعزيز التكافل المجتمعي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وشمل الدعم عدداً من البرامج الإذاعية المجتمعية، من بينها «الناس للناس» و«يا باغي الخير أقبل» و«دروب العطاء» و«زايد الخير»، بالتعاون مع الجهات الخيرية الراعية لهذه البرامج، وهي جمعية دبي الخيرية، وجمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، ومؤسسة تراحم الخيرية.

ويستهدف الدعم مساندة حالات إنسانية شملت مرضى يعانون أمراضاً خطِرة ومستعصية ويحتاجون إلى تغطية تكاليف العلاج، إضافة إلى أسر من ذوي الدخل المحدود تحتاج إلى الدعم والمساندة.

وأكد رئيس قسم المصارف الوقفية في المؤسسة، فهد البناي، أن هذه المبادرة تعكس حرص المؤسسة على توجيه ريع الأوقاف لدعم الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً، وتعزيز الشراكة مع الجهات الخيرية والإعلامية للوصول إلى المستفيدين.

وقال البناي إن مبادرة «قوافل الخير» تمثل إحدى المبادرات المجتمعية التي تسهم في توسيع أثر الوقف وتعزيز دوره في دعم المبادرات الإنسانية، بما يرسّخ ثقافة العطاء والعمل الخيري المستدام في المجتمع.

وكانت «أوقاف دبي» قد أطلقت النسخة الرابعة من حملتها الرمضانية «قوافل الخير 4»، تحت شعار«تكافل يعزز استقرار الأسرة»، بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليون درهم لدعم 20 ألف أسرة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ مبادرات إنسانية تصل بعطائها إلى الأسر المتعففة، تجسيداً لقيم العطاء والتراحم، بما ينسجم مع توجهات عام الأسرة.