«مالية عجمان» تشارك في مبادرات رمضانية خيرية ومجتمعية

شاركت دائرة المالية في عجمان في مبادرات خيرية ومجتمعية، دعماً للصائمين وخدمةً لمختلف فئات المجتمع، وحرصاً على الإسهام الفاعل في العمل الإنساني وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن تكريس مبدأ الشراكة وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع، بما يسهم في توحيد الجهود الخيرية وتوطيد دعائم الاستقرار والتلاحم في المجتمع.

وشملت جهود الدائرة المشاركة في تنفيذ مبادرة «لقمة خير»، بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، التي هدفت إلى توفير وجبات إفطار للصائمين والمحتاجين. وأسهم فريق الدائرة في توزيع 1100 وجبة إفطار ضمن عدد من المواقع، في خطوة تجسّد قيم العطاء والتضامن، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن الفئات المستحقة خلال الشهر الفضيل.

كما أسهمت في مبادرة «رمضان أمان 12» التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية، بالتعاون مع وزارة الداخلية وإدارات المرور والشرطة.

وتمثّلت المبادرة في توزيع وجبات الإفطار على السائقين عند التقاطعات المرورية، حيث أسهمت الدائرة في توزيع 3300 وجبة كسر صيام، مؤكدة حرصها على استدامة العمل الخيري، وتعزيز الأثر المجتمعي للمبادرات الرمضانية، عبر تنظيم الجهود التطوعية وتوسيع نطاق المستفيدين.

ومواصلة لنهج الشراكة وتكامل الأدوار سعياً إلى إحداث أثر إنساني أوسع، تضمنت البرامج الخيرية للدائرة أيضاً المشاركة في مبادرة «أفطر 4» التي نظّمها بنك أبوظبي الأول، بالتعاون مع مؤسسة زايد الخير، وهدفت إلى توزيع وجبات الإفطار على الأسر المتعفّفة المستحقة.