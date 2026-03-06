1170 متطوعاً في مبادرات شرطة دبي الرمضانية

شهدت مبادرات شرطة دبي الرمضانية، خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، مشاركة فاعلة للمتطوعين من مختلف الجنسيات ومختلف الأعمار، حيث بلغ عدد المتطوعين 1170 متطوعاً ومتطوعة أسهموا في توزيع وجبات الإفطار في المساجد على مستوى إمارة دبي، وعلى السائقين عند الإشارات الضوئية قُبيل أذان المغرب.

وأشاد مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، العميد علي خلفان المنصوري، بالمتطوعين الذين حرصوا على أن يكونوا جزءاً من العمل الإنساني المجتمعي الذي يعكس قيم المجتمع الإماراتي في شهر الخير والعطاء والرحمة والمغفرة، مؤكداً أن المتطوعين أسهموا في إنجاح المبادرات الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم، والمساهمة في إسعاد الصائمين ومشاركتهم الأجواء الدينية الرمضانية، والحصول على الأجر والثواب، وأوضح أن شرطة دبي وفرت 11 فرصة تطوعية عبر منصة التطوع التابعة لها، لتمكين الراغبين في المشاركة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية خلال الشهر الفضيل.

وأضاف أن مشاركة المتطوعين في المبادرات الرمضانية تأتي أيضاً في إطار ترسيخ التطوع كقيمة مؤسسية من خلال برامج ومبادرات مبتكرة تمكن الموظفين وأفراد المجتمع من المساهمة الفعّالة في العمل المجتمعي.