مبادرة تستهدف تمكين الطلبة من قراءة الفاتحة «تلاوة وتدبّراً»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بمراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، مبادرة «الفاتحة تلاوةً وتدبّراً» تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بوصفها مبادرة تعليمية نوعية تُعنى بإتقان سورة الفاتحة أداءً وفهماً، من خلال منهج متكامل يجمع بين تصحيح التلاوة وتعميق التدبّر واستيعاب المعاني بأسلوب تربوي ميسّر.

وتستهدف المبادرة جميع رياض القرآن التابعة للمراكز، انطلاقاً من أهمية سورة الفاتحة باعتبارها أساس الصلاة وركنها الركين، حيث تسعى إلى تمكين الطلبة من قراءتها قراءة صحيحة واعية، وترسيخ معانيها الإيمانية في نفوسهم.

وأكد مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بالإنابة، الدكتور عبدالله عبدالجبار، أن المبادرة تنطلق من الإيمان بأن «أمّ الكتاب» تمثل حجر الأساس في بناء الوعي القرآني السليم، وأن إتقانها يرسّخ المعاني الإيمانية في السلوك اليومي للطلبة.