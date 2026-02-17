«بنيان الخير» تتلقى مليونَي درهم دعماً من «تراحم الخيرية»

تلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي إسهاماً مالياً قدره مليونا درهم من مؤسسة «تراحم الخيرية»، دعماً لمبادرة «بنيان الخير»، التي أطلقتها «أوقاف دبي» بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وصحيفة «الإمارات اليوم»، بهدف جمع 35 مليون درهم، لبناء 22 مبنى وقفياً يعود ريعها لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

وأوضحت «أوقاف دبي» أنه من المقرر إنجاز المشروع خلال العام الجاري، وفقاً للمدة الزمنية المحددة، حيث يتم تشييد المباني الوقفية في 16 منطقة حيوية متنوّعة في دبي، من بينها عود المطينة والورقاء، لافتة إلى أن المباني الوقفية تتكوّن من فلل سكنية استثمارية متعددة المساحات، تم تصميمها وفق طابع معماري عصري ومتميّز، مع توفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية وجودة البناء.

وأثنى الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، علي المطوع، على إسهام مؤسسة تراحم الخيرية في دعم مبادرة «بنيان الخير»، في بادرة إنسانية تعكس روح التكافل والتعاضد بين مؤسسات المجتمع الإماراتي، ودورها الفاعل في دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، وتعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.

وأكّد المطوع أن مبادرة «بنيان الخير» تُعدّ من أبرز المبادرات الوطنية والمجتمعية الداعمة لقطاع الإسكان، لما تقدمه من عون للمواطنين من محدودي الدخل والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية، مشيراً إلى أن «أبواب المبادرة لاتزال مفتوحة أمام جميع الجهات والأفراد الراغبين في الإسهام في العمل الخيري والوقفي».

وتوجّه المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، الدكتور أحمد تهلك، بالشكر إلى «أوقاف دبي» لإتاحتها الفرصة أمام الجميع للمشاركة في المبادرات المجتمعية الخيرية، التي تسهم في تقديم يد العون لأصحاب الدخل المحدود، وتحقيق راحة وسعادة الأسر المتعففة.

وأكّد تهلك أن الوقف الخيري يُعدّ ركيزة أساسية في تحقيق توازن المجتمعات، مضيفاً: «نفخر بالمشاركة في تأسيس هذا المشروع الخيري المستدام، الذي يُجسّد ثقافة المسؤولية التضامنية، ويفتح الأبواب لكل باغٍ للخير وباحث عن العطاء».

من جانبه، قال نائب المدير العام لمؤسسة «تراحم الخيرية» في دبي، محمد الملا، إن إسهام المؤسسة في مبادرة «بنيان الخير» يأتي انطلاقاً من رسالتها الإنسانية في دعم المبادرات الوقفية المستدامة التي تُسهم في تحسين جودة حياة الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، وتُعزّز استقرارها السكني والاجتماعي.

وأشار إلى أن «الشراكة مع أوقاف دبي تُمثّل نموذجاً فاعلاً للتكامل بين المؤسسات الخيرية والوطنية»، مشيراً إلى أن «الوقف يُعدّ من أهم أدوات التنمية المستدامة التي تضمن استمرارية العطاء وتعظيم الأثر المجتمعي».

وأكّد الملا أن «تراحم» حريصة على توجيه إسهاماتها نحو المشاريع ذات الأثر المستدام التي تضمن استمرارية العطاء وتعظيم الاستفادة المجتمعية، كما أعرب عن ثقته بأن مبادرة «بنيان الخير» ستُسهم في توفير حلول سكنية تدعم الفئات المستحقة، وتُعزّز جودة الحياة في إمارة دبي.

وقال رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكر الله، إن «بنيان الخير» تُعدّ من أكبر المبادرات الوطنية المجتمعية التي تم إطلاقها على صعيد الإعلام المحلي، وأطلقتها «الإمارات اليوم» ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وكانت المبادرة ضمن مبادرات الصحيفة المجتمعية في عام 2023، وتستهدف بناء 22 مبنى وقفياً في إمارة دبي، لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

وأضاف: «بعد مرور ثلاث سنوات، منذ إطلاقها، حققت المبادرة أهدافها، وسيتم خلال هذا العام الانتهاء من بناء المباني المستهدف بناؤها كمبانٍ وقفية، والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات السكنية لبعض الأسر المواطنة المتعففة ذات الدخل المحدود، عن طريق تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأهل الخير على الإسهام ودعم مثل هذه المبادرات التي تصبّ في المصلحة العامة وتهدف إلى تعزيز مكانة الوقف والعمل الخيري في إمارة دبي، والإسهام في تحقيق النفع لشرائح أوسع في المجتمع، وتقديم العون للفئات المحتاجة إلى الدعم والمساندة»، وأشار إلى أن «الصحيفة تركز، في مجمل محتواها، على الشأن المحلي والقضايا المجتمعية، فضلاً عن تبنيها مبادرات مجتمعية عدة تترجم رؤية القيادة في العمل الخيري الإنساني».

وأوضح شكر الله أن «المبادرة انسجمت مع توجه الصحيفة في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتحفيز روح المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات، خصوصاً في ما يتعلق بالمبادرات الوطنية التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن».

ووقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وصحيفة «الإمارات اليوم»، في عام 2023، مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق مبادرة مجتمعية وقفية باسم «بنيان الخير»، تستهدف جمع 35 مليون درهم، لبناء 22 مبنى وقفياً لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

• ريع «المبادرة» يعود لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية.

• المباني الوقفية تتكوّن من فلل سكنية مصممة بطابع عصري، وتوفر أعلى مستويات الرفاهية.