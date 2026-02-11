125 ألف وجبة للصائمين من «فطوركم علينا» خلال شهر رمضان

تواصل مبادرة «فطوركم علينا» رسالتها في نشر قِيَم الخير والعطاء والتكافل المجتمعي، للعام الثامن على التوالي، وتستهدف توزيع 125 ألف وجبة إفطار على الصائمين خلال شهر رمضان المقبل، بمشاركة ما يزيد على 3000 متطوع من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، لتغطية مختلف إمارات الدولة.

وتماشياً مع «عام الأسرة»، خصصت المبادرة يوماً للتطوع العائلي، يشارك فيه الآباء والأمهات والأبناء في تجربة إنسانية مشتركة تُعزّز قيم التكافل والعمل التطوعي، وتسهم في غرس القيم الإيجابية لدى الأطفال منذ الصغر، عبر المشاركة في تجهيز وجبات الإفطار ضمن بيئة منظمة وآمنة، وتوزيعها ميدانياً بروح إنسانية عالية، وعمل جماعي يُعزّز روح التعاون والانتماء.

ويتم استهداف الأسر المستفيدة بالتنسيق مع الجهات المختصة والجمعيات الشريكة، مع ضمان حفظ الكرامة واحترام الخصوصية، ضمن منظومة منظمة تسعى إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وانتظام.

وتحتوي وجبات الإفطار على أرز برياني مع دجاج أو لحم، وتمر، وماء، ولبن، وفاكهة، لضمان توفير وجبة متكاملة للصائمين تلبي احتياجاتهم الغذائية.

وقال مؤسّس وصاحب مبادرة «فطوركم علينا»، عمر المهيري، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، إن استمرار المبادرة للعام الثامن على التوالي يعكس إيمان القائمين عليها بأهمية العمل المجتمعي ودوره في تعزيز قيم الخير والعطاء خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن هدف المبادرة إدخال الفرحة إلى قلوب الصائمين، وتعزيز روح التكافل.

وأضاف: «حرصنا هذا العام على أن تكون الأسرة في قلب مبادرة (فطوركم علينا)، إيماناً بأن القيم تُغرس داخل البيت قبل أي مكان آخر، وأن إشراك الأبناء في العطاء يصنع جيلاً واعياً ومسؤولاً».

وقالت المنسق العام لمبادرة «فطوركم علينا»، فاطمة الشرهان، إن التنسيق المستمر بين المتطوعين والجهات الشريكة يسهم في إيصال الوجبات إلى مستحقيها بكفاءة وانتظام، مؤكدة أن العمل بروح الفريق والمتابعة اليومية يُمثّلان الركيزة الأساسية لنجاح المبادرة واستمراريتها.