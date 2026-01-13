«زايد لأصحاب الهمم» توعّي بأهمية الكشف المبكر عن الإعاقات

نظمت هيئة زايد لأصحاب الهمم سلسلة من الورش التوعوية المجتمعية، ضمن مبادرة «معاً نبدأ»، الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية التدخل المبكر والكشف المبكر عن الإعاقات، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، في مناطق أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، في إطار استكمال المسار التوعوي للمشروع الذي تتبنّاه الهيئة، دعماً لجهود الدولة في تحسين جودة حياة الأطفال ورفاههم.

وانطلقت أولى الجلسات التوعوية في مجلس القوع بمدينة القوع في العين، بحضور المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، ومدير مكتب المشاريع، أسعد حواس، ومديرة متابعة وإدارة المشاريع في الهيئة، لطيفة الخييلي، إلى جانب عدد من المختصين وأفراد المجتمع.

وتناولت الجلسة محاور توعوية ركزت على أهمية الاكتشاف المبكر لمؤشرات الإعاقة، ودوره في تحسين فرص التأهيل والدمج وجودة الحياة للأطفال وأسرهم.

وحملت الجلسة عنوان «معاً نبدأ.. للتدخل المبكر والكشف عن الإعاقات»، وركزت على رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم التدخل المبكر، وتعريف الأسر بآليات التقييم الشامل، وتمكينها من اتخاذ الخطوات المناسبة في الوقت المناسب عند ملاحظة أي مؤشرات نمائية لدى أطفالها. وتضمنت الجلسة محاضرة بعنوان «التدخل المبكر» قدّمتها أخصائي اجتماعي أول في هيئة زايد لأصحاب الهمم، غدير العتيبي، استعرضت خلالها أهمية التعرّف المبكر إلى المؤشرات الأولية للإعاقة، وآليات التقييم الشامل، وسبل التدخل والدعم المتاحة للأسر.