«إسلامية دبي» تدشّن 5 مساجد ضمن مبادرة «مساجد الفريج»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عن افتتاح خمسة مساجد جديدة، ضمن مبادرتها المجتمعية «مساجد الفريج»، التي تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في رعاية المساجد القريبة منهم، وتعزيز دور بيوت الله مراكز مجتمعية تخدم الأهالي، وتكرّس قيم التكافل والتعاون، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي نموذجاً عالمياً في التنمية المجتمعية المتكاملة. وتُجسّد المبادرة رؤية الدائرة في جعل بيوت الله جزءاً فاعلاً من حياة الأحياء السكنية، من خلال نموذج تشاركي يتيح لكل فرد الإسهام الفعلي في رعاية المسجد القريب منه، وخلال الربع الثالث من العام الجاري، شهدت الدائرة افتتاح خمسة مساجد جديدة في مناطق مختلفة من الإمارة، هي: مسجد شريفة بنت عبدالله، مسجد شعبية سلطان، وجامع الخليفة عمر بن الخطاب، ومسجد موزة بنت زايد بن صقر آل نهيان، ومسجد إبراهيم بن ولي متليوالا، وذلك ضمن جهودها لتوفير بيوت الله في الأحياء السكنية بما يلبي احتياجات المصلين، ويعزز حضور المسجد مركزاً جامعاً يجمع الناس على قِيَم الخير والعطاء.

كما فعّلت الدائرة 13 مصلى مؤقتاً لخدمة فئة العمال، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 17 ألف مصلٍّ، بما يضمن تمكين جميع شرائح المجتمع من أداء شعائرهم الدينية بسهولة ويسر.

وأكد مدير إدارة خدمة المتعاملين، محمد جاسم المنصوري، أن مبادرة «مساجد الفريج» تمثل نموذجاً متقدماً في تعزيز مفهوم المسجد المجتمعي الشامل الذي يجمع بين العبادة والخدمة والتواصل الفعال.