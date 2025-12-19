186 مليون درهم حجم مشروعات «الأعمال الخيرية العالمية» خلال حملتها الرمضانية

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن إطلاق حملتها الرمضانية لعام 2026 تحت شعار «مِمّا تُحبّون»، وتستهدف تنفيذ مشروعات بقيمة إجمالية تبلغ 186 مليون درهم في إطار جهودها المستمرة لتعزيز قيم العطاء والتكافل التي تميز دولة الإمارات، وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في مدّ يد العون للمحتاجين حول العالم.

وأكد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن الحملة تأتي هذا العام بمنهجية أكثر شمولاً، بعد مراجعة احتياجات المجتمعات المستفيدة، وبناء خطة تتوافق مع رؤية الإمارات في العمل الخيري المستدام، تشمل 23 دولة.

وقال: «إن حملة رمضان ليست مجرد حملة موسمية، بل رسالة تعكس قيم مجتمع الإمارات الذي تأسس على الخير والرحمة وعون المحتاجين، ونحن نعمل على أن تكون مشروعات رمضان قائمة على الأثر الفعلي، بحيث لا تقتصر على تقديم الغذاء فحسب، بل تشمل تغيير حياة الناس نحو الأفضل من خلال مبادرات متنوعة وشاملة».

من جانبه، أوضح الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، الدكتور خالد الخاجة، أن الحملة تتزامن مع زيارات ميدانية لعدد من الدول العربية والإفريقية، كذلك إلى الدول الباردة لتسويق مجموعة من مشروعات الشتاء أيضاً.

وقال: «نحن ندرك حجم التحديات التي تواجه الأسر الفقيرة، خصوصاً في المناطق التي عانت الحروب والكوارث، لذلك بدأنا العمل مبكراً لضمان أن تصل مساعدات رمضان قبل بداية الشهر الفضيل، ومن هنا وضعنا خطة شاملة لإفطار القرى المسلمة الفقيرة، وتوزيع المير الرمضاني، كذلك توزيع زكاة المال، إضافة لمشروعات سقيا الماء وبناء المراكز الصحية والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وكفالة الأيتام والباقات الرمضانية، وغيرها من المشروعات».

