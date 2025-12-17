«إسلامية دبي» تُكرّم داعمين لمبادرات رعاية المساجد

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جهودها في تعزيز شراكاتها المجتمعية وتقدير الداعمين لمبادرات رعاية المساجد، وذلك ضمن برنامجها الدوري للتواصل مع المتبرعين خلال الربع الرابع من عام 2025، وجاءت الزيارات بحضور المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، محمد علي بن زايد الفلاسي، تأكيداً لنهج الدائرة في تعزيز مشاركة المجتمع، وترسيخ شراكات طويلة الأمد، تُسهم في دعم رسالة المساجد ودورها الاجتماعي في إمارة دبي.

وشملت الزيارات تكريم أسرة المرحوم عبدالواحد حسن الرستماني، ومحمد سعيد الغيث، وبطي عبيد الملا، تقديراً لدورهم في دعم مشروعات المساجد وإسهامهم المستمر في خدمة المجتمع، ويأتي هذا التكريم استمراراً لنهج الدائرة في الوفاء لمن كان لهم أثر بارز في دعم المبادرات التي تُسهم في الارتقاء بمرافق المساجد وتطوير خدماتها، بما ينسجم مع الجهود الحكومية في تعزيز القيم المجتمعية الراسخة في دولة الإمارات.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، محمد علي بن زايد الفلاسي، أن هذه الزيارات تُجسد تقدير الدائرة للداعمين الذين شاركوا في تطوير مرافق المساجد ودعم برامجها المجتمعية، مشيراً إلى أن هذا النهج يتسق مع استراتيجية الدائرة (أقرب إلى المجتمع) التي تركز على ترسيخ التواصل المباشر والشراكات الداعمة، وتعزيز الدور الاجتماعي للمساجد، باعتبارها أحد أهم روافد الترابط المجتمعي في دبي.

من جهته، أوضح مدير إدارة خدمة المتعاملين، محمد جاسم المنصوري، أن استمرار هذه اللقاءات يعكس العلاقة الوثيقة بين الدائرة والمجتمع، مشيراً إلى أن المتبرعين يمثّلون نموذجاً راسخاً في تبني المسؤولية المجتمعية، وأن مبادرات الدائرة في هذا الجانب تأتي في إطار دعم التوجّه العام لحكومة دبي نحو تعزيز المشاركة المجتمعية، وتمكين المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً مستداماً في المجتمع.

وتواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، تنفيذ مبادراتها الهادفة إلى تعزيز التعاون المجتمعي، ودعم الأدوار التكاملية للمساجد، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية، وتعزيز نموذج دبي في ترسيخ قيم العطاء والمشاركة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك وشراكات مجتمعية مؤثرة.

من ناحية أخرى، أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مبادرة «فريجنا» في مجمع زايد التعليمي - فرع عود المطينة، بهدف تعزيز ارتباط النشء بالقرآن الكريم والأذكار، وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة في بيئة تعليمية تفاعلية، تستهدف الفئة العمرية من 10 إلى 13 عاماً.

وتتضمن المبادرة برنامجين رئيسين يجمعان بين التعليم الشرعي والأسلوب العملي الجاذب، حيث يُقدّم برنامج «مطوعنا ومطوعتنا» حلقات لتعليم القرآن الكريم وتحسين التلاوة وضبط الأحكام الأساسية، بينما يركّز برنامج «فنر البيت - صراية البيت» على تعليم الأذكار عبر ورش تفاعلية، تُعزّز الثقة بالنفس والوعي السلوكي والديني لدى الطلبة.

وتأتي المبادرة في إطار حرص الدائرة على دعم البرامج التعليمية المؤثرة التي تُنمّي الوعي الديني والأخلاقي للنشء، مشيرة إلى أن تعزيز صلتهم بالقرآن والأذكار هو أساس بناء جيل واعٍ ومعتزّ بهويته وقيمه.

وتُسهم المبادرة في الارتقاء بمهارات الطلبة، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتعزيز دور المدرسة شريكاً محورياً في بناء مجتمع متماسك مستند إلى القيم الإسلامية السمحة.