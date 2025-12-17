«بيت الخير» تُنفق 8 ملايين درهم لدعم إسكان المواطنين       

أعلنت جمعية «بيت الخير» عن حجم الدعم الذي قدّمته لملف إسكان المواطنين، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، والذي بلغ ثمانية ملايين و50 ألفاً و253 درهماً، وشمل مساعدات متنوعة تلبي احتياجات السكن الآمن والكريم، وذلك في إطار الرسالة الإنسانية للجمعية وجهودها المتواصلة لتعزيز الاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة.

وأوضح تقرير الجمعية أن المساعدات توزّعت على عدد من البنود الأساسية، جاء في مقدمتها إيجار المنازل بقيمة ثلاثة ملايين و714 ألفاً و113 درهماً، في تأكيد واضح لحرص الجمعية على ضمان استقرار الأسر المواطنة وعدم تعرّضها لمخاطر فقدان السكن، كما خصصت الجمعية مبلغ مليونين و500 ألف و392 درهماً لاستكمال بناء المساكن، دعماً للأسر التي تعثّرت مشروعاتها السكنية.

وشملت المساعدات أيضاً توفير الأثاث بقيمة 543 ألفاً و206 دراهم، والمستلزمات المنزلية بمبلغ 641 ألفاً و750 درهماً، إلى جانب توفير الأجهزة الإلكترونية الأساسية بقيمة 25 ألف درهم، بما يُسهم في تهيئة مساكن ملائمة للحياة اليومية.

وفي جانب الصيانة والخدمات، قدّمت الجمعية دعماً لأعمال الصيانة العامة بمبلغ 150 ألفاً و400 درهم، والصرف الصحي بقيمة 44 ألفاً و224 درهماً، إضافة إلى خدمات الكهرباء والماء بمبلغ 363 ألفاً و300 درهم.

كما تدخّلت الجمعية في الحالات الطارئة، ومنها حريق بعض المنازل، حيث تم صرف 67 ألفاً و866 درهماً لمعالجة آثار هذه الحوادث، وضمان عودة الأسر إلى مساكن آمنة.

وأكدت «بيت الخير» أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى حفظ كرامة المواطن، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتوفير مقومات الحياة الكريمة، مشدّدة على استمرارها في دعم ملف الإسكان، باعتباره أحد أهم محاور العمل الخيري المستدام.

وأشادت الجمعية بدور المحسنين والشركاء الذين أسهموا في تحقيق هذه الإنجازات، داعية إلى مواصلة التكاتف المجتمعي، من أجل خدمة الوطن وأبنائه.