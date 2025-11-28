«إسلامية دبي» تنظّم ملتقى الموردين ضمن مبادرة «نبض الفئات المعنية»

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ملتقى الموردين ضمن مبادرة «نبض الفئات المعنية»، تعزيزاً للتواصل البنّاء مع شركائها الاستراتيجيين من مورّدين ومزوّدي الخدمات، وبما يعكس دورها المحوري في دعم توجهات حكومة دبي في مجال الحوكمة المالية والإدارية الرشيدة.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود الدائرة الرامية إلى بناء شراكات مؤسسية فاعلة ومستدامة مع الموردين ترتكز على الثقة المتبادلة، وتسهم في تطوير منظومة العمل، وتقديم خدمات نوعية تدعم مسيرة التنمية في إمارة دبي، وتواكب رؤية القيادة الرشيدة نحو الريادة والتفوق المؤسسي.

وصرّحت مديرة إدارة الشؤون الإدارية والمالية، نورة قاسم شاهين، بأن ملتقى الموردين يأتي تجسيداً لالتزام الدائرة بمبادئ الشفافية والتعاون مع شركائنا من مختلف القطاعات، بما يضمن تطوير آليات الشراء والتعاقد وفق أرقى الممارسات الحكومية.

وأضافت أن الدائرة تحرص بشكل مستمر على التعاون مع الموردين ودعمهم لتقديم أفضل الخدمات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، وجودة المشاريع والبرامج التي تنفذها الدائرة لخدمة المجتمع.

ويُعدّ الملتقى منصة مثالية لبحث التحديات، واستعراض أفضل الممارسات في إدارة العلاقات التعاقدية والشراكات المؤسسية، ضمن بيئة عمل تعزز مبادئ النزاهة والمسؤولية، وترسّخ ثقة الموردين بمنظومة الدائرة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات، ودعم مستهدفات «عام المجتمع 2025»، ورؤية «أقرب إلى المجتمع».