«الشؤون الإسلامية والأوقاف» توفر 33 قطعة أرض لبناء مساجد في 4 إمارات

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة توفير 33 قطع أرض جاهزةً للبناء في أربع إمارات، كمرحلةٍ أولى، وعرضها على المحسنين ضمن مبادرة «تيسير بناء المساجد» التي تم إطلاقها بالتعاون مع مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء العام الجاري.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، حرص الهيئة على ترجمة استراتيجية حكومة دولة الإمارات برؤى مستقبلية معمقة، تتخذ من المواكبة والاستفادة من التقنية العصرية مرتكزات أساسية تبني عليها خططها لخدمة أهدافها ورسالتها في المجتمع، مؤكداً العناية التي تحظى بها بيوت الله من القيادة الرشيدة، ودعمها الهيئة في كل شؤونها ومبادراتها.

وقال الدرعي إن الهيئة تحرص على تصفير البيروقراطية في كل خدماتها الحكومية وتعاملاتها مع المجتمع، حيث أفردت اهتماماً كبيراً لتحقيق أهداف هذه المبادرة بابتكار نهجٍ أكثر كفاءة يتميز بالسرعة والسلاسة في تنفيذ مشاريع بناء المساجد، فقد قامت الهيئة بتوحيد إجراءات تراخيص بناء المساجد على مستوى الدولة لتقليل التباين بين الجهات المختصة، وخفض كلفة البناء عبر اعتماد معايير موحدة لتحفيز المحسنين والداعمين على الإسهام في عمارة المساجد، وتبسيط المسارات الإدارية، وتقليص المدد الزمنية لإنجاز المعاملات بنسبة 50%، وتوفير قاعدة بيانات محدثة للأراضي الجاهزة للبناء، وتفعيل المتابعة الإلكترونية لمعاملات بناء المساجد، وتمديد فترة صلاحية شهادات عدم الممانعة لأراضي المساجد.

وثمن الدرعي التعاون والتناغم والتكامل الحضاري مع مركز المسرعات لخدمة الأهداف المشتركة، متقدماً بالشكر لكل أفراد المجتمع من أهل الخير والمحسنين على إقبالهم لوقف أموالهم ومساهمتهم في بناء وعمارة بيوت الله التي لها مكانتها ودورها في تنمية المجتمع، روحياً ودينياً وتوعوياً واجتماعياً، ونشر القيم الإنسانية والأخلاقية السمحة.

• تقليص المُدد الزمنية لإنجاز المعاملات بنسبة 50%.