«تنمية المجتمع» في أبوظبي تنظم فعالية الظفرة حول مبادرة «مديم»

تنظم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، فعالية الظفرة حول مبادرة «مديم»، غداً في مجلس مدينة زايد، بمشاركة نخبة من النساء ومستفيدي مديم والجهات الشريكة في المنطقة.

وتأتي الفعالية بالتعاون مع ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومجالس أبوظبي وتندرج ضمن جهود الدائرة لتعزيز الوعي بأهمية رحلة تكوين الأسرة، وتشجيع تبني نماذج الزواج التي تمزج بين الأصالة والحداثة، وتعزيز الوعي بأهمية الإدارة المالية وانعكاس ذلك على الحياة الأسرية.

وتستضيف الجلسة مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة مدير مبادرة «مديم»، الدكتورة منى المنصوري، في حوار حول دور المبادرة في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز جودة حياتها، إلى جانب ترسيخ القيم الوطنية التي تقوم على التلاحم والمسؤولية المجتمعية.

وستشهد الفعالية تكريم نساء جسّدن رؤية «مديم» في إحياء الأعراس الإماراتية الأصيلة التي تعبّر عن الفخر بالهوية الوطنية والاعتزاز بالموروث الثقافي.

وقالت الدكتورة منى المنصوري إن مبادرة «مديم» تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها عبر ممارسات اجتماعية أصيلة تتناغم مع روح العصر، عبر إحياء الموروث الوطني في الأعراس.

وأشارت إلى أن الجلسة الحوارية تهدف إلى فتح مساحة تفاعلية للسيدات لتبادل الخبرات ومناقشة القيم التي تقوم عليها الأسرة الإماراتية المتماسكة، بما يُسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتوازناً.