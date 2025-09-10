«تحقيق أمنية» و«مستشفى ريم» يُوقّعان تفاهماً لدعم الأطفال المرضى

وقّعت مؤسسة «تحقيق أمنية» مذكرة تفاهم مع «مستشفى ريم»، بهدف تعزيز التعاون في دعم الأطفال الذين يعانون حالات صحية حرجة، من خلال تحقيق أمنياتهم خلال رحلتهم العلاجية داخل «مستشفى ريم»، وإدخال الفرح والأمل إلى حياتهم، وتعزيز الجانب النفسي لهم، بما يُسهم في دعم شفائهم، وإضفاء لحظات من السعادة والأمل على عائلاتهم.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار مبادرات «عام المجتمع 2025»، تجسيداً لروح التعاون والتكافل، وتأكيداً لالتزام الطرفين بدعم الجانب النفسي للأطفال المرضى، ورسم الابتسامة على وجوههم، انسجاماً مع رسالة دولة الإمارات في غرس قيم العطاء الإنساني.

وقّع المذكرة عن جانب مؤسسة «تحقيق أمنية» الرئيس التنفيذي للمؤسسة، هاني الزبيدي، وعن «مستشفى ريم»، رئيس مجلس إدارة المستشفى زيد السكّسك.

وقال هاني الزبيدي: «نفخر بهذه الشراكة مع (مستشفى ريم)، التي ستُتيح لنا معاً رسم الابتسامة على وجوه الأطفال المرضى، ومنحهم لحظات أمل وسعادة في رحلتهم العلاجية»، مضيفاً أن «دعم مؤسسات الرعاية الصحية لمبادراتنا يُعزّز من قدرتنا على الوصول إلى مزيد من الأطفال وتحقيق أثر إنساني أكبر».

من جانبه، قال زيد السكّسك: «في (مستشفى ريم)، نؤمن أن الرعاية الصحية الحقيقية تتجاوز مجرد العلاج، فهي تتعلق بجلب الأمل والفرح والقوة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، وشراكتنا مع مؤسسة (تحقيق أمنية) تعكس هذا الالتزام، حيث نهدف معاً إلى خلق لحظات ذات معنى وذكريات دائمة للأطفال وعائلاتهم من خلال تحويل أمنياتهم إلى واقع، وإحداث فرق إيجابي في مجتمعنا».

وتُجسّد هذه الشراكة نموذجاً رائداً للتعاون بين المؤسسات الصحية والمنظمات غير الربحية، بما يُعزّز مكانة دولة الإمارات منارةً إنسانيةً تسعى إلى نشر الخير والأمل داخل المجتمع وخارجه.