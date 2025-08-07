61 طالباً في 5 حلقات قرآنية ضمن مبادرة «مطوع الفريج»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن أبرز نتائج مبادرتها المجتمعية «مطوع الفريج»، التي هدفت إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومرخصة لتحفيظ القرآن الكريم، وغرس القيم الدينية والوطنية في نفوس الطلبة المواطنين، ضمن محيطهم السكني، حيث شهدت المبادرة تنظيم خمس حلقات قرآنية أشرف عليها خمسة محفظين أكفاء، وبلغ عدد المنتسبين 61 طالباً، ما يعكس تجاوباً مجتمعياً لافتاً وحرصاً من أولياء الأمور على إشراك أبنائهم في مبادرات تعليمية هادفة وقريبة من بيئتهم.

وأكد مسؤول مبادرة «مطوع الفريج»، عمر استادي، أن المبادرة أسهمت في استقطاب الطلبة المواطنين وتعزيز التزامهم، مشيراً إلى أن الدائرة حرصت على تقديم الحلقات القرآنية كمساحة تربوية متكاملة، تُعنى بغرس السلوكيات الحميدة وتعزيز الانتماء الوطني، ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وأضاف أن المبادرة تنسجم مع توجهات الدائرة في إطلاق برامج مجتمعية ذات أثر تربوي ومعرفي، تستهدف مختلف فئات المجتمع، خصوصاً فئة النشء، تحت إشراف نخبة من المحفظين المواطنين المؤهلين، بما يعزز الثقة في جودة المخرجات التعليمية والتربوية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز حضورها في الأحياء السكنية، وتحقيق التكامل بين الجوانب الدينية والتربوية والاجتماعية، بما يرسّخ القيم الإسلامية في نفوس الناشئة ويقربهم من كتاب الله وهوية المجتمع الإماراتي.