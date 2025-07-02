1700 مشارك في «غراس الصيف» لـ «إسلامية دبي»

سجّل برنامج «غراس الصيف 2025» الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، إقبالاً مجتمعياً واسعاً، حيث وصل عدد المشاركين حتى الآن إلى أكثر من 1700 مشارِكاً من مختلف الفئات العمرية، في مؤشر واضح على الثقة المجتمعية المتزايدة ببرامج الدائرة التربوية والتثقيفية الهادفة، والدور المحوري الذي تؤديه في غرس القيم وبناء جيل متمسك بهويته وقادر على مواكبة تحديات المستقبل.

ويُعدّ «غراس الصيف» من المبادرات السنوية النوعية التي تنفذها الدائرة ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الارتباط بالمجتمع عبر مبادرات مبتكرة تُلبي تطلعات الأسر، وتُسهم في إعداد أجيال تمتلك الوعي الديني والانتماء الوطني، وتتحلى بالمهارات القيادية والحياتية.

وأكدت مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، شيخة سلطان المري، أن البرنامج يمثّل نموذجاً متكاملاً للعمل المعرفي والتربوي الذي يُترجم توجّهات الدائرة في بناء الإنسان، مشيرة إلى أن هذا الإقبال الكبير يعكس مدى الثقة المجتمعية في جودة البرنامج ومضمونه.

وأضافت «نعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفّزة، تدمج بين التعلم والترفيه، ويمنح المُشارِكون فرصة لاكتساب المهارات وتعزيز روح المبادرة، بما ينسجم مع مستهدفات (عام المجتمع 2025)، ورؤية القيادة في تمكين النشء معرفياً وسلوكياً».

ويُشكّل «غراس الصيف» مساحة تعليمية وتفاعلية تُنمّي التفكير الإبداعي، وتُعزز القيم والسلوكيات الإيجابية في نفوس الفتيات، ضمن محتوى تربوي متوازن يرتقي بتطلعات أولياء الأمور، ويُرسّخ المبادئ التي نشأ عليها المجتمع الإماراتي.

يُذكر أن البرنامج يُنظَّم على فترتين خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، ويقدّم تجربة تعليمية متكاملة ترتكز على خمسة محاور رئيسة، هي: القرآن الكريم، السنع، المهارات، القيادة، الابتكار، لتأهيل جيل من الفتيات الواثقات بهويتهن، والمستعدات لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً في كلّ من مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز ند الشبا للنساء، ومراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، ومركز «تحفيظ» بفرعيه في ند الشبا والورقاء، ومركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، ومركز حتا.