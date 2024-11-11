«دبي للتوحّد» يعتمد تقنيات تعقيم ذكية لمرافقه

أعلن مركز دبي للتوحّد، أمس، عن تطبيق تقنيات تعقيم ذكية تعمل بشكل مستمر على القضاء على مسببات الأمراض من الهواء والأسطح داخل مرافقه، وذلك لضمان توفير بيئة تعليمية صحية للأطفال الذين يعانون اضطراب طيف التوحد (ASD)، والذين قد يكون لديهم حساسية شديدة أو ضعف في جهاز المناعة.

وأكد المدير العام لمركز دبي للتوحُّد وعضو مجلس إدارته، محمد العمادي، أن المركز لا يدخر جهداً في سبيل توفير أفضل معايير الصحة والسلامة لخلق بيئة تعليمية آمنة، تسهم في تعزيز مدى استفادتهم من الخدمات المقدمة لهم بشكل مستدام.

وأضاف العمادي «إن تجربتنا مع جائحة (كوفيد-19) كانت بمثابة ناقوس خطر يؤكد أهمية وضع الإجراءات الصارمة، لضمان توفير بيئات تعليمية صحية وفعالة».

وبيّن العمادي أهمية هذه التقنية قائلاً:

«إن تقنية التطهير والتعقيم الجديدة (Biosavety)، والمدعومة من قبل شركة (OJI) الألمانية، تمثل نقلة نوعية في مجال ضمان رفاهية وصحة طلابنا وموظفينا، إذ تتميز هذه التقنية بتوفير الحماية المستمرة والفورية حسب الحاجة، بوس

اطة أجهزة استشعار حديثة تراقب جودة الهواء».

وقال مدير شركة «OJI» في ألمانيا، الدكتور توماس بون-فينكل، إن «نظام OJI لتنقية الهواء يح

افظ على نطاق محدد من حمض الهيدروكلوريك في هواء نظام التهوية، ما يسهم في التقليل من وجود الفيروسات والبكتيريا والفطريات، ومسببات الأمراض الضارة».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «OJI» جونديب سينغ: «بدعم من فريق من المتخصصين والأطباء في الإمارات وألمانيا، ستُحدث هذه التكنولوجيا ثورة في مجال التطهير، وتضمن بقاء المؤشرات الرئيسة للأوبئة التي تحدد معدل العدوى المتبادلة (R0) بالقرب من الصفر».