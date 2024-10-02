«الوليد للعقارات» تسهم في «تبرعكم حياة 2» بـ 300 ألف درهم

تكفلت شركة الوليد للعقارات في دبي بسداد 300 ألف درهم لصالح مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، التي تتبناها صحيفة «الإمارات اليوم»، ومؤسسة الجليلة التابعة لـ«دبي الصحية»، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لعلاج وزراعة الكلى لـ67 مريضاً.

وتساعد مساهمة الشركة في علاج مرضى من مصابي الفشل الكلوي، فضلاً عن توفير الدواء اللازم لهم، والمتابعة العلاجية للمرضى بعد العملية لمدة عامين.

وتهدف مبادرة «تبرعكم حياة 2» إلى جمع 46 مليوناً و157 ألفاً و970 درهماً، كُلفة علاج 67 شخصاً يعانون الفشل الكلوي، ويحتاجون إلى عمليات زراعة كلى، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على تبنّي هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة.

وتضم المبادرة 15 طفلاً و52 بالغاً، من مختلف الجنسيات، بينهم خليجيون، و24 من جنسية دول عربية، و33 آسيوياً، وستة من جنسية دول أوروبية، واثنان من دولتين إفريقيتين.

وبلغ حجم التبرعات لهذه المبادرة، منذ إطلاقها الأسبوع الماضي حتى الآن، 12.8 مليون درهم، تكفي لعلاج وزراعة كلى لـ23 مريضاً، إذ سددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أربعة ملايين درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي مليون درهم، ومتبرع مبلغ 7.5 ملايين درهم، وشركة الوليد للعقارات 300 ألف درهم.

وسيتم إجراء العمليات للمرضى المشمولين في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، ومستشفى دبي، ومستشفى ميديكلينيك المدينة في دبي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الوليد للعقارات، محمد عبدالرزاق المطوع، أن مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني تُشكل نموذجاً إيجابياً وملهماً لتعاون المؤسسات والمجتمع في دعم ومساندة الفئات المستحقة، بهدف الأخذ بيد هذه الفئات لتجاوز ظروفها والتغلب على تحدياتها، لافتاً إلى أن دعم الشركة لهذه المبادرة يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية في تمكين هذه الفئات ومساندة كل المبادرات والمشروعات التي تحقق هذا الغرض.

وأضاف أن طرح مبادرات نوعية تختص بتحسين حياة شرائح معينة من أفراد المجتمع، يسهم بشكل كبير في لفت أنظار أفراد المجتمع إلى المساهمة في دعم مثل هذه المبادرات، مبيناً أن النموذج الأفضل والأكثر استدامة للتنمية المجتمعية يعتمد على وجود مجتمع مسؤول، يشعر كل فرد من أفراده بمسؤوليته عن إسعاد الآخرين، ويسهم بالدور الذي يمكنه القيام به مهما كان حجمه للوفاء بهذه المسؤولية.

وقال المطوع: «يسعدنا دعم (تبرعكم حياة 2)، التي تسهم في رسم البسمة والفرحة على وجود أسر هؤلاء المرضى».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر محمد الزرعوني، إن «إسهام شركة الوليد للعقارات لمبادرة (تبرّعكم حياة 2) ليس غريباً عليها، إذ تعمل الشركة بشكل دؤوب على ترك بصمة مختلفة في حياة أفراد المجتمع، بوجودها الدائم في مختلف المبادرات والمشروعات الإنسانية والخيرية التي تصبّ في المصلحة العامة».

وأشار إلى أن هذا الإسهام يجسّد التزام «الوليد للعقارات» بنهجها الإنساني الخيري الواضح، ما سيترك أثراً في نفوس مرضى الفشل الكلوي، ومساعدتهم في العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأضاف الزرعوني أن «تدفق الإسهامات للمبادرة سيرفع المعاناة الاجتماعية والنفسية والمالية عن أصحاب مرضى الفشل الكلوي»، داعياً مختلف شرائح المجتمع إلى المشاركة في تحقيق الرسالة الإنسانية للمبادرة.

وأعرب رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله، عن امتنانه للاستجابة السريعة للمؤسسات والشركات ورجال الأعمال وأفراد المجتمع في دولة الإمارات في دعم المبادرة، وقال: «نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في هذه المبادرة المجتمعية الوطنية على تبرعه الكريم ودعمه للمبادرة».

وأضاف «نشكر شركة الوليد للعقارات على دعم مبادرة (تبرّعكم حياة 2)، وهذا ليس غريباً عليها في دعمها الدائم لمبادرات الصحيفة المجتمعية سنوياً»، مضيفاً أن «مبلغ التبرّعات وصل إلى 12 مليوناً و800 ألف درهم، يكفي لعلاج وزراعة الكلى لـ23 مريضاً».

وأشار إبراهيم شكرالله، إلى أن «المبادرة أكملت يومها السابع منذ انطلاقها بداية الأسبوع الماضي، وحققت رقماً جيداً في حجم التبرّعات، ونأمل في اكتمال المبلغ المستهدف»، مؤكداً ثقته بتجاوب المتبرّعين والمؤسسات في الدولة مع المبادرة لإنجاحها.

ودعا المؤسسات الحكومية والخاصة إلى المشاركة في تقديم الدعم اللازم لهذه المبادرة الإنسانية، ومساعدة المرضى الآخرين المشمولين بهذه المبادرة.

وكانت «الإمارات اليوم»، ومؤسسة الجليلة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت خلال الأسبوع الماضي مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين الجهات الثلاث، لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي في إمارة دبي.