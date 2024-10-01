متبرع يدعم «تبرعكم حياة 2» بـ 7.5 ملايين درهم

تكفل متبرع من دبي بسداد سبعة ملايين و500 ألف درهم لمصلحة مبادرة «تبرعكم حياة 2» في موسمها الثاني، التي تتبناها صحيفة «الإمارات اليوم»، ومؤسسة الجليلة التابعة لـ«دبي الصحية»، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لعلاج وزراعة الكلى لـ67 مريضاً.

وتساعد مساهمة المتبرع في إجراء عمليات زراعة كلى لـ 15 طفلاً من مصابي الفشل الكلوي من مختلف الجنسيات، فضلاً عن توفير الدواء اللازم، والمتابعة العلاجية للمرضى بعد العملية لمدة عامين.

وتهدف مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني إلى جمع مبلغ 46 مليوناً و157 ألفاً و970 درهماً، كُلفة علاج 67 شخصاً يعانون الفشل الكلوي، ويحتاجون إلى عمليات زراعة كلى لهم، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على تبنّي هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

وتضم المبادرة قائمة من مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى زراعة الكلى، 15 طفلاً و52 بالغاً، من مختلف الجنسيات، بينهم خليجيون، و24 من جنسيات دول عربية، و33 آسيوياً، وستة من جنسيات دول أوروبية، واثنان من دولتين إفريقيتين.

وبلغ حجم التبرعات لهذه المبادرة، منذ إطلاقها الأسبوع الماضي حتى الآن، 12.5 مليون درهم، تكفي لعلاج وزراعة كلى لـ22 مريضاً، إذ سددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أربعة ملايين درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي مليون درهم، وسدد متبرع 7.5 ملايين درهم.

وسيتم إجراء العمليات لهم في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، ومستشفى دبي ومستشفى ميديكلينيك المدينة في دبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر محمد الزرعوني: إن «إطلاق المبادرة خلال الأسبوع الماضي حمل معها بشائر الخير في التفاعل مع المبادرة، وخلال أيام من الإعلان عن مبادرة (تبرعكم حياة) في موسمها الثاني التي أطلقتها (الإمارات اليوم)، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومؤسسة الجليلة التابعة لدبي الصحية، قدم متبرع مبلغ 7.5 ملايين درهم عبر (الخط الساخن) في صحيفة (الإمارات اليوم)، لتغطية كُلفة عمليات زراعة الكلى لـ15 طفلاً، حالت ظروفهم المادية دون إجراء عمليات الزراعة، وستجرى العمليات لهم في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال».

وأضاف: «لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر والامتنان إلى المتبرع الكريم، لإسهامه في دعم المبادرة، بما يعكس قيم الجود الأصيلة التي يتمتع بها مجتمع دولة الإمارات. إن هذا التبرع السخي والموقف الإنساني النبيل سينقذ حياة هؤلاء الأطفال، وندعو أصحاب الأيادي البيضاء إلى المشاركة في دعم المبادرة التي تستمر طوال الفترة الحالية ليسهموا معنا في دعم الحالات المعسرة من مرضى الفشل الكلوي».

وأثنى رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله، على سرعة تجاوب المجتمع مع مبادرة «تبرعكم حياة 2» في موسمها الثاني فور إطلاقها، في إشارة تؤكد صدق تكاتف الأفراد من أجل دعم الإنسانية، حيث تمثّل هذه المساهمة السخية ترسيخاً لقيم المسؤولية المجتمعية داخل المجتمع، وتوحيداً للجهود التي تصب في مصلحة المبادرات الإنسانية المعنية بإنقاذ الأرواح انسجاماً مع رؤية القيادة.

وأعرب عن تقديره للمساهمة النبيلة والسريعة، مشيراً إلى أن أفراد المجتمع أمام فرصة عظيمة للمشاركة في إنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي، ومساعدتهم في العودة أفراداً منتجين في المجتمع، وهي مهمة إنسانية نبيلة تعكس قوة الفرد في التأثير الإيجابي، وترك بصمة مختلفة في حياة المرضى.

ولفت إلى أن هذا التبرع ينم عن إحساس عالٍ بالمسؤولية الاجتماعية من المتبرع، ويُعدُّ دليلاً على حرص رجال الأعمال والقطاع الخاص والمواطنين على المشاركة في تقديم الدعم والمساعدة لمثل هذه المبادرات المجتمعية التي تصب في المصلحة العامة.

ودعا جميع المؤسسات الحكومية والخاصة المقتدرة إلى تجسيد شعار مبادرة «تبرعكم حياة 2»، بالمشاركة في تقديم الدعم اللازم لهذه المبادرة الإنسانية، ومساعدة المرضى الآخرين المشمولين بهذه المبادرة.

وكانت «الإمارات اليوم»، ومؤسسة الجليلة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت خلال الأسبوع الماضي مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين الجهات الثلاث، لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي في إمارة دبي.

. 12.5 مليون درهم حجم التبرعات للمبادرة، منذ إطلاقها الأسبوع الماضي، تكفي لعلاج وزراعة كلى لـ 22 مريضاً.