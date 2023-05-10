«بيت الخير» تدعم حملة «جسور الخير» بـ 441 ألف درهم

قدّمت جمعية بيت الخير 441 ألفاً و476 درهماً لدعم حملة «جسور الخير» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة تنمية المجتمع، لنجدة المتضررين من الزلازل التي ضربت الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية.

وأكّد مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، أن الجمعية سارعت للمساهمة في حملة «جسور الخير»، كونها تعد من أهم المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات لتعزيز استجابتها الإنسانية لصالح المتأثرين من الزلزال، وتسخير الإمكانات الإغاثية واللوجستية، والكوادر البشرية والتطوعية، للحد من تداعيات الكارثة على حياة المنكوبين في البلدين، حيث قامت الجمعية بدعم الحملة من خلال تكثيف جمع التبرعات لصالح المتضررين من الزلزال، وقامت بتسليمها عبر شيك نقدي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتنفقها ضمن خطة التحرك الإماراتي السامي الذي كان من أولى هبات الدعم التي نهضت لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

وأشاد العوضي بتفاعل مجتمع الإمارات مع الحملة، ما عكس قيم التكافل والتراحم التي تجسدها الدولة تجاه الشعوب المحتاجة، مشيراً إلى الجهود الطيبة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تشكّل ترجمة صادقة لتوجهات القيادة لمد يد العون والمساعدة للجميع، وحرصها على المساهمة في مواجهة كل أزمة أو كارثة قد تصيب أي دولة في مختلف أنحاء العالم.

• الإمارات سخّرت الإمكانات الإغاثية واللوجستية والكوادر البشرية للحد من تداعيات الزلزال في تركيا وسورية.