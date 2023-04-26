«ياك العون4» تتلقى تبرعات إضافية بـ 1.6 مليون درهم

تلقت مبادرة «ياك العون» في موسمها الرابع تبرعات إضافية بقيمة مليون و614 ألف درهم، تكفي لتفريج كربة 65 مواطناً آخرين من الملاحقين قضائياً والمتعثرين مالياً في إمارة دبي، وتم سداد مديونياتهم والإفراج عنهم قبل عيد الفطر المبارك.

وبهذا التبرع الإضافي بلغ إجمالي التبرعات لصالح المبادرة 25 مليوناً و543 ألفاً و386 درهماً، أسهمت في الإفراج عن 231 مواطناً.

جاءت التبرعات بعد الإعلان عن انتهاء مبادرة «ياك العون4» في نهاية شهر رمضان الماضي والتي أسهمت في سداد مديونية 166 مواطناً من السجناء والملاحقين قضائياً، بمبلغ 23 مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً، ونجحت لجنة محاكم الخير في محاكم دبي في التواصل مع الدائنين، وتخفيض ديون المشمولين بالمبادرة.

وقدم رئيس لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد مبارك كنشام، الشكر للمتبرعين الذين أسهموا في مبادرة «ياك العون» الإنسانية، مؤكداً أن هذا الأمر ليس غريباً على أفراد ومؤسسات الدولة في تكاتفهم وتعاضدهم وترجمتهم لسياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، إذ إن المبادرة كانت تستهدف جمع مبلغ 23.9 مليون درهم، إلا أنها نجحت في تجاوز المستهدف وتمكنت من جمع مبلغ 25.5 مليوناً، وأسهمت المبادرة في الإفراج عن 231 مواطناً من الملاحقين قضائياً والمتعثرين مالياً قبل عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن مبادرة «ياك العون» فتحت للمعسرين من المواطنين أصحاب القضايا المالية نافذة أمل جديدة، وتخفف عن أسرهم، كما تعزز أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وترسخ قيمة التكافل بين أفراده، وتخفف من معاناة أشخاص ربما قادتهم ظروف قهرية إلى السجن، مؤكداً أن هناك أشخاصاً ربما لا يستحقون أكثر من التأديب أو التأنيب، لذا فإن المبادرة أنهت معاناة هؤلاء، وفتحت لهم باب أمل جديداً، لاستعادة حياتهم الطبيعية، وتفادي أخطاء الماضي.

التبرعات الإضافية جاءت بعد الإعلان عن انتهاء مبادرة «ياك العون4» في نهاية شهر رمضان الماضي والتي أسهمت في سداد مديونية 166 مواطناً من السجناء والملاحقين قضائياً.