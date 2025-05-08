الطفلة «ليلى» تعاني «السكري» وتحتاج إلى علاج بـ 40.8 ألف درهم

تعاني (ليلى - تونسية - ثماني سنوات) مرض السكري من النوع الأول منذ أشهر عدة، وتحتاج إلى علاج بمضخة أنسولين بكُلفة 40 ألفاً و800 درهم، لضبط مستوى السكر في الدم، لكن الظروف المالية الصعبة لأسرتها لا تسمح بتحمل ولو جزءاً بسيطاً من كُلفة علاجها، ويناشد والدها أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لهم.

وأشارت تقارير طبية صادرة عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن الطفلة تحتاج إلى متابعات طبية دورية من أجل السيطرة على حالتها.

ويروي والد الطفلة (ليلى) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة ابنته مع المرض قائلاً: «منذ أشهر عدة لاحظت أن ابنتي تفقد وزنها بشكل كبير، وكثيرة العطش، وتذهب إلى الحمام كثيراً، فذهبنا بها إلى عيادة قريبة، وأجريت لها بعض الفحوص التي أظهرت أن لديها ارتفاعاً بنسبة السكر في الدم، ونصحنا الطبيب بالذهاب إلى مستشفى حكومي».

وأضاف: «ذهبنا إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وقرر الأطباء أن تبقى في المستشفى أياماً عدة، وبعد إجراء الفحوص اللازمة تأكدت إصابتها بمرض السكري من النوع الأول»، وتابع: «مكثت تحت العناية الطبية خمسة أيام، وأعطاها الأطباء بعض الأدوية والإبر لضبط مستوى السكر، وأكّدوا أنها تحتاج إلى نوع خاص من العلاج عبر مضخة أنسولين».

وأضاف: «أخبرنا الطبيب أن كُلفة العلاج تقدر بـ40 ألفاً و800 درهم، وبعدها شعرت بأن كل الأبواب أغلقت في وجهي، لأنني لن أستطيع تدبير كُلفة العلاج، ودخلت ووالدتها في حالة حزن شديد بعدما أصبحنا مكتوفي الأيدي»، وأشار إلى أن ظروفه المالية في الوقت الراهن صعبة للغاية، حيث يعمل في جهة خاصة براتب 4800 درهم يلبي متطلبات حياته اليومية بالكاد، كما أنه يعول أسرة مكونة من ستة أفراد.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير المبلغ المطلوب من أجل إنقاذ حياة ابنته.

مضخة الأنسولين

هي جهاز يزود الجسم بكميات أنسولين محددة مسبقاً، وفي أوقات معينة، عبر جهاز حاسوبي صغير مخصص لاستخدامات مصابي السكري ومساعدتهم.

الأب:

. ظروفي المالية صعبة للغاية، وأعمل في جهة خاصة براتب 4800 درهم يلبي متطلبات حياتنا اليومية بالكاد، كما أعول أسرة مكونة من 6 أفراد.