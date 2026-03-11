683 ألف درهم من «الأنصاري للصرافة» و«هاربور العقارية» ومتبرعين لـ «ياك العون 7»

قدّمت كل من شركة الأنصاري للصرافة، وشركة هاربور العقارية، وفاعلي خير، 683 ألفاً و314 درهماً لمصلحة مبادرة «ياك العون 7».

ويكفي هذا التبرع للإفراج عن 10 مواطنين من المتعثّرين مالياً والمُلاحَقين قضائياً.

وأسهمت شركة الأنصاري للصرافة بـ250 ألف درهم، فيما قدّمت شركة هاربور العقارية 100 ألف درهم، وقدم متبرعون مبلغ 333 ألفاً و314 درهماً.

وتسعى المبادرة - التي تتبناها «الإمارات اليوم» ومحاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي - إلى الإفراج عن 185 مواطناً في دبي من المتعثّرين مالياً والملاحَقين قضائياً، ومترتبة عليهم قضايا مالية، من خلال سداد مديونياتهم البالغة 21 مليوناً و94 ألفاً و449 درهماً، لجمع شملهم بأسرهم قبل عيد الفطر المبارك.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثّرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

يشار إلى أن «محاكم الخير» تولت عمل تسوية في ملفات قضايا المشمولين بالمبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في تخفيض حجم المديونيات من 38 مليوناً و896 ألفاً و630 درهماً، إلى 21 مليوناً و94 ألفاً و449 درهماً.

وتهدف المبادرة إلى إشراك أفراد ومؤسسات المجتمع في الإفراج عن المواطنين المتعثّرين مالياً، وتأتي ضمن مبادرات الصحيفة في «عام الأسرة».

وسبق أن تبرعت مؤسسة تراحم الخيرية بمليونَي درهم، وشركة الوليد للعقارات بمبلغ 500 ألف درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي بمليون و400 ألف درهم، وشركة دبي للتأمين بمليون درهم، وجمعية بيت الخير بمليونَي درهم، وجمعية دار البر بمليون درهم، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بمليونين و216 ألفاً و686 درهماً، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بمليون درهم، وفاعلو خير بثمانية ملايين درهم.

وبتبرع شركة الأنصاري للصرافة وشركة هاربور العقارية وفاعلي الخير، أخيراً، يصل إجمالي التبرّعات للمبادرة، منذ إطلاقها، إلى 19 مليوناً و800 ألف درهم، تُسهم في الإفراج عن 167 مواطناً من المشمولين بالمبادرة.

وقال رئيس مجلس إدارة الأنصاري للصرافة، محمد علي الأنصاري، إن مشاركة المجموعة في دعم مبادرة «ياك العون» في موسمها السابع تأتي انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية التكافل المجتمعي، واستمراراً لدورها في دعم المبادرات الإنسانية التي تسهم في مساعدة الأفراد والأُسر على تجاوز التحديات المالية التي يواجهونها.

وأضاف أن «المبادرة تمثل نموذجاً رائداً للعمل الإنساني المؤسسي في دولة الإمارات، لما لها من أثر مباشر في مساعدة المواطنين الملاحقين قضائياً في قضايا مالية، ومنحهم فرصة جديدة لاستعادة استقرارهم والبدء بمرحلة جديدة في حياتهم».

وقال إن «الأنصاري للصرافة تحرص على المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تعزّز روح التعاون والتراحم في المجتمع»، مشيراً إلى أن «دعم مثل هذه المبادرات الإنسانية يعكس التزام المجموعة مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على الوقوف إلى جانب أبناء المجتمع، ومساندتهم في مختلف الظروف، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والأُسر، وتعزيز قيم العطاء والتكاتف التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات».

وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور»، الدكتور مهند الوادية، أن قرار دعم مبادرة «ياك العون» في موسمها السابع، «دلالة على تلمس إدارة الشركة الحاجات المُلحة لأفراد المجتمع، خصوصاً في شهر رمضان الفضيل».

وأضاف أن «الدعم يأتي انطلاقاً من حرص الشركة على المساهمة في المبادرات المجتمعية الوطنية، التي تترجم سياسة القيادة الرشيدة في العمل الخيري الإنساني، لتحقق تطلعاتها نحو الدعم المجتمعي، فيما يصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، ويترجم سياسة القيادة الرشيدة في العمل الخيري الإنساني».

وأشار الوادية إلى أن الشركة أرادت المشاركة في هذه المبادرة، لتكون جزءاً من هذا التكاتف الوطني المجتمعي، الذي يعد دوراً أساسياً للقطاع الخيري، ليكون جزءاً من المبادرات التي تخدم أفراد المجتمع، معتبراً أن المبادرة فرصة للأفراد والمؤسسات لرد الجميل للوطن.

وقال رئيس محكمة التنفيذ رئيس لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد المنصوري، إن مبادرة «ياك العون» شهدت في هذا الموسم إقبالاً متزايداً من أفراد المجتمع والمؤسسات للإسهام في دعمها، وهو ما يعكس بوضوح قيم العطاء والتكافل المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن «هذا التفاعل الإيجابي يشكل رسالة واضحة وترجمة حقيقية لما يتمتع به شعب دولة الإمارات من روح إنسانية أصيلة، ووفاء للنهج الذي تربى عليه منذ عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى قيم الخير والعطاء والعمل الإنساني، ويواصل مسيرته اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحرص على ترسيخ قيم التضامن المجتمعي والعمل الخيري، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية بين مختلف فئات المجتمع».

وتابع: «نؤكد في لجنة محاكم الخير بمحاكم دبي أن هذه المبادرات تعكس قوة التلاحم المجتمعي في دولة الإمارات، وتبرز الدور الإنساني الذي يضطلع به المجتمع في مساندة المحتاجين وتخفيف معاناتهم، بما يجسد الصورة المشرقة للدولة كمنارة للخير والعطاء».

وقال رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكر الله، إن مبادرة «ياك العون» في موسمها السابع شهدت تفاعلاً واسعاً منذ انطلاقها مع بداية شهر رمضان، من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المحسنين وأفراد المجتمع.

وأكد أن المبادرة تجسد منهجية «الإمارات اليوم» في تبني المبادرات الإنسانية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتعكس قرب الصحيفة من قضايا المجتمع واهتمامها بنبض الشارع المحلي.

ودعا شكر الله الجهات والأفراد إلى مواصلة دعم المبادرات الوطنية، التي تعزز روح التلاحم والتماسك المجتمعي، وتترجم نهج القيادة الرشيدة في ترسيخ العمل الخيري والإنساني، وتعميق قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

يذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2019 لتبني مبادرة «ياك العون»، بين «محاكم دبي» و«الإمارات اليوم» ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، سعياً إلى الإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً والمُلاحَقين قضائياً، الذين ترتبت عليهم قضايا مالية، وحُكم عليهم في إمارة دبي، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال على تبني هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

وأسهمت «ياك العون» خلال المواسم السابقة في الإفراج عن 875 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في دبي، بمبلغ 116 مليوناً و984 ألفاً و16 درهماً.