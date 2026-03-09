8.2 ملايين درهم من «إسلامية دبي» وفاعل خير لـ «ياك العون 7» 

قدّم «فاعل خير» ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ثمانية ملايين و216 ألفاً و686 درهماً لمصلحة مبادرة «ياك العون7»، ويكفي هذا التبرع للإفراج عن 32 مواطناً من المتعثّرين مالياً والمُلاحَقين قضائياً.

وأسهم «فاعل الخير» بستة ملايين درهم، فيما قدّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مليونين و216 ألفاً و686 درهماً.

وتستهدف المبادرة - التي تتبناها «الإمارات اليوم» ومحاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي - الإفراج عن 185 مواطناً في دبي من المتعثّرين مالياً والملاحَقين قضائياً، ومترتبة عليهم قضايا مالية، من خلال سداد مديونياتهم البالغة 21 مليوناً و94 ألفاً و449 درهماً، لجمع شملهم بأسرهم قبل عيد الفطر المبارك.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثّرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

يشار إلى أن «محاكم الخير» تولت عمل تسوية في ملفات قضايا المشمولين بالمبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في تخفيض حجم المديونيات من 38 مليوناً و896 ألفاً و630 درهماً، إلى 21 مليوناً و94 ألفاً و449 درهماً.

وتهدف المبادرة إلى إشراك أفراد ومؤسسات المجتمع في الإفراج عن المواطنين المتعثّرين مالياً، وتأتي ضمن مبادرات الصحيفة في «عام الأسرة».

وسبق أن تبرعت مؤسسة تراحم الخيرية بمليونَي درهم، وشركة الوليد للعقارات بمبلغ 500 ألف درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي بمليون و400 ألف درهم، وشركة دبي للتأمين بمليون درهم، وجمعية بيت الخير بمليونَي درهم، وجمعية دار البر بمليون درهم.

وبتبرع فاعل الخير ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أخيراً، يصل إجمالي التبرّعات للمبادرة، منذ إطلاقها، إلى 16 مليوناً و116 ألفاً و686 درهماً، تُسهم في الإفراج عن 135 مواطناً من المشمولين بالمبادرة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، محمد مصبح ضاحي، إن الدائرة قدّمت تبرعاً بقيمة مليونين و216 ألفاً و686 درهماً دعماً لمبادرة «ياك العون» في موسمها السابع، تأكيداً لالتزامها الراسخ بمسؤوليتها المجتمعية، وتجسيداً لنهج التكافل والتعاضد الذي يُشكّل إحدى أبرز سمات المجتمع الإماراتي في مختلف المناسبات والمبادرات الإنسانية.

وأوضح أن الدائرة ماضية في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات الداعمة، لتطوير مبادرات إنسانية مستدامة، تسهم في إسعاد أفراد المجتمع، وتلبية احتياجاتهم في شتى المجالات، بما يعكس رؤية دبي في ترسيخ منظومة عمل خيري مؤسسي متكامل.

كما أشار إلى أهمية البناء على النجاحات التي تحققت في المواسم السابقة، واستثمار التفاعل الإيجابي من رجال الأعمال وأفراد المجتمع مع المبادرة، بما يُعزّز فرص الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المواطنين المتعثرين في قضايا مالية، ما يُمكنهم من استئناف حياتهم بصورة مستقرة وكريمة.

وأكّد رئيس محكمة التنفيذ ورئيس لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد المنصوري، أن مبادرة «ياك العون» تُمثّل انعكاساً لنهج دولة الإمارات القائم على دراسة واقع الفئات التي تواجه تحديات مالية أو اجتماعية، والعمل على معالجتها بروح إنسانية ومسؤولية مؤسسية متكاملة.

وأوضح أن المبادرة تنطلق من فهم عميق للتداعيات التي قد تترتب على التعثر، سواء على مستوى الفرد أو الأسرة، وما قد ينعكس عنه من آثار اجتماعية واقتصادية، الأمر الذي يستدعي تدخلاً مبكراً ودعماً منظماً يسهم في إعادة التوازن والاستقرار.

وأضاف أن «ياك العون» تُجسّد مفهوم العدالة الداعمة، التي تجمع بين تطبيق النظام ومراعاة الظروف الإنسانية، بما يحقق المصلحة العامة، ويحفظ كرامة المستفيدين، ويمنحهم فرصة لتجاوز التحديات والانطلاق من جديد بثقة واستقرار.

وأشار إلى أن تفاعل الأفراد والمؤسسات مع المبادرة يعكس وعياً مجتمعياً متقدماً بأهمية التكافل والتضامن، ويؤكد أن الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ الأمن المجتمعي.

وأكد أن دعم الفئات المستحقة والوقوف إلى جانبها يُعزّز مسيرة التنمية، ويُجسّد القِيَم الراسخة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي في التعاون والتراحم والمسؤولية المشتركة.

من جهته، قال رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكر الله: «في ظل توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نسعى مع الجهات المعنية في المبادرة، إلى إحداث أثر إيجابي في المجتمع من خلال تمكين الإنسان، وإيجاد الصيغ اللازمة لتفعيل الدور الإيجابي لكل فرد من أفراد المجتمع، وذلك بتفريج كربته، وتحسين ظروفه المعيشية».

وأضاف: «ذلك ما نشهده في مبادرة (ياك العون 7)، من خلال تلاحم أفراد ومؤسسات المجتمع، لأن المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات لها دورها المؤثر في تعزيز روح الانتماء للوطن، وتحقيق العدالة والتآلف بين أفراد المجتمع».

ودعا أفراد المجتمع إلى المشاركة في «ياك العون» المبادرة الإنسانية، من أجل تفريج كربة الغارمين، لإدخال السعادة إلى قلوبهم قبل عيد الفطر المبارك.

يذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2019 لتبني مبادرة «ياك العون»، بين «محاكم دبي» و«الإمارات اليوم» ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، سعياً إلى الإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً والمُلاحَقين قضائياً، الذين ترتبت عليهم قضايا مالية، وحُكم عليهم في إمارة دبي، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال على تبني هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

وأسهمت «ياك العون» خلال المواسم السابقة في الإفراج عن 875 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في دبي، بمبلغ 116 مليوناً و984 ألفاً و16 درهماً.

• مبادرة «ياك العون 7» تهدف إلى إشراك أفراد ومؤسسات المجتمع في الإفراج عن المواطنين المتعثّرين مالياً.