مليون درهم دعماً من «دار البر» لـ «ياك العون 7»

تكفلت جمعية دار البر بسداد مليون درهم لمصلحة مبادرة «ياك العون7».

ويكفي هذا التبرع للإفراج عن 18 مواطناً من المتعثّرين مالياً والمُلاحَقين قضائياً.

وتستهدف المبادرة التي تتبناها «الإمارات اليوم» ومحاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الإفراج عن 185 مواطناً في دبي من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً، ومترتبة عليهم قضايا مالية، من خلال سداد مديونياتهم البالغة 21 مليوناً و94 ألفاً و449 درهماً، لجمع شملهم بأسرهم قبل عيد الفطر المبارك.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثّرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

يشار إلى أن «محاكم الخير» تولت عمل تسوية في ملفات قضايا المشمولين بالمبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في تخفيض حجم المديونيات من 38 مليوناً و896 ألفاً و630 درهماً، إلى 21 مليوناً و94 ألفاً و449 درهماً.

وتهدف المبادرة إلى إشراك أفراد ومؤسسات المجتمع في الإفراج عن المواطنين المتعثّرين مالياً، وتأتي ضمن مبادرات الصحيفة في «عام الأسرة».

وسبق أن تبرعت مؤسسة تراحم الخيرية بمليونَي درهم، وشركة الوليد للعقارات بمبلغ 500 ألف درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي بمبلغ مليون و400 ألف درهم، وشركة دبي للتأمين بمبلغ مليون درهم، وجمعية بيت الخير بمبلغ مليوني درهم.

وبتبرع جمعية دار البر بمبلغ مليون درهم يصل إجمالي التبرّعات للمبادرة، منذ إطلاقها، إلى سبعة ملايين و900 ألف درهم، تُسهم في الإفراج عن 103 مواطنين من المشمولين بالمبادرة.

وأكد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن إسهام الجمعية بمبلغ مليون درهم في مبادرة «ياك العون» يأتي استكمالاً لدورها المستمر في دعم المبادرات الإنسانية داخل الدولة، وترسيخ حضورها الفاعل في معالجة القضايا الاجتماعية للمواطنين المتعثّرين مالياً.

وقال الفلاسي: «تعتز جمعية دار البر بمشاركتها في مبادرة (ياك العون) خلال السنوات الماضية، حيث أسهمت في الإفراج عن العديد من المواطنين المتعثرين مالياً وإعادة دمجهم في أسرهم، بما يعكس حرص الجمعية على تقديم الدعم المباشر للمستفيدين، وتعزيز استقرار الأسر الإماراتية».

وأضاف أن اهتمام الجمعية بالمبادرات الداخلية التي تنفذ بالتعاون مع الجهات الوطنية، ومنها صحيفة «الإمارات اليوم» و«محاكم دبي» و«دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري» في دبي، يعكس التزامها بتعزيز التكافل الاجتماعي، وترسيخ قيم التراحم والتلاحم المجتمعي.

وقال: «نحن نؤمن بأن معالجة التعثر المالي للمواطنين لا تقتصر على سداد الديون، بل تمتد إلى دعم كرامتهم ومنحهم فرصة حقيقية لبداية جديدة في حياتهم».

وأشار الفلاسي إلى أن المبادرة التي تستهدف الإفراج عن 185 مواطناً في دبي، تمثّل نموذجاً للتكامل بين الجهات الإعلامية والقضائية والخيرية في خدمة المجتمع، مؤكداً أن جمعية دار البر ستواصل دعم مثل هذه المبادرات النوعية، لضمان استقرار الأسر الإماراتية وتعزيز الأثر الاجتماعي الإيجابي قبل المناسبات الوطنية والدينية، بما فيها عيد الفطر المبارك.

وصرح رئيس محكمة التنفيذ - رئيس لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي، القاضي خالد المنصوري، لمبادرة «ياك العون» في موسمها السابع، بأن المبادرة تمثّل نموذجاً إنسانياً ومجتمعياً رائداً يعكس روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأوضح أن مبادرة «ياك العون» تنطلق من مبدأ أن المجتمع كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى، مؤكداً أن معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية تمتد لتشمل الإصلاح والتقريب، ولمّ الشمل وإنقاذ الأسر من التفكك.

وأضاف أن المبادرة تسعى إلى حفظ كرامة الأفراد، ودعم المتعثرين، وإيجاد حلول إصلاحية تسهم في استقرار الأسر وتعزيز التماسك المجتمعي، من خلال التعاون بين الجهات القضائية والخيرية وأفراد المجتمع.

وأكد المنصوري أن استمرار المبادرة في موسمها السابع يعكس نجاحها وأثرها الإيجابي الملموس، مشيراً إلى أن العمل الإنساني المشترك هو الطريق الأمثل لبناء مجتمع متماسك يسوده العدل والتراحم.

واختتم تصريحه بالدعوة إلى دعم المبادرات المجتمعية الهادفة، والإسهام في نشر ثقافة الإصلاح والعطاء لما فيه خير المجتمع واستقراره.

بدوره، قدم رئيس تحرير «الإمارات اليوم» إبراهيم شكر الله، الشكر لكل من أسهم في دعم «ياك العون 7»، المبادرة الوطنية المجتمعية الرائدة، سواء من المؤسسات أو الأفراد، منوهاً بدعم «دار البر» للمبادرة بمليون درهم.

وأضاف أن «ياك العون» تعتمد على مبدأ أساسي تتبناه الدولة، وهو العمل الإنساني ومساعدة المحتاجين، التزاماً بالقيم النبيلة والمبادئ السامية التي تؤكد عليها القيادة، تأسياً بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عُرف بتقديم العون والمساعدة لذوي الحاجة، والمبادرة انطلقت من ذلك المنطق لتلاحم المجتمع من مؤسسات حكومية وخاصة لمد يد العون للمحتاجين، متابعاً أن حصيلة المبادرة بلغت سبعة ملايين و900 ألف درهم، لمساعدة المتعثّرين مالياً، لأن العطاء سعادة في مجتمع الإمارات.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى سداد ديون مواطنين في دبي متعثرين في قضايا مالية، تمهيداً لإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أسرهم، داعياً المؤسسات والأفراد إلى دعم هذه المبادرة الرائدة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

يذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2019 لتبني مبادرة «ياك العون»، بين «محاكم دبي»، و«الإمارات اليوم»، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، سعياً إلى الإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً، الذين ترتبت عليهم قضايا مالية، وحُكم عليهم في إمارة دبي، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال على تبني هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

وأسهمت «ياك العون» خلال المواسم السابقة في الإفراج عن 875 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في دبي، بمبلغ 116 مليوناً و984 ألفاً و16 درهماً.