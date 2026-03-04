مليونا درهم دعماً من «بيت الخير» لـ «ياك العون 7»

تكفلت جمعية بيت الخير بسداد مليوني درهم لمصلحة مبادرة «ياك العون7».

ويكفي هذا التبرع للإفراج عن 25 مواطناً من المتعثرين مالياً والمُلاحَقين قضائياً.

وتستهدف المبادرة التي تتبنّاها «الإمارات اليوم» ومحاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الإفراج عن 185 مواطناً في دبي من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً، ومترتبة عليهم قضايا مالية، من خلال سداد مديونياتهم، البالغة 21 مليوناً و94 ألفاً و449 درهماً، لجمع شملهم بأسرهم قبل عيد الفطر المبارك.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

يشار إلى أن «محاكم الخير» تولت عمل تسوية في ملفات قضايا المشمولين بالمبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في تخفيض حجم المديونيات من 38 مليوناً و896 ألفاً و630 درهماً، إلى 21 مليوناً و94 ألفاً و449 درهماً.

وتهدف المبادرة إلى إشراك أفراد ومؤسسات المجتمع في الإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً، وتأتي ضمن مبادرات الصحيفة في «عام الأسرة».

وسبق أن تبرعت مؤسسة تراحم الخيرية بمليونَي درهم، وشركة الوليد للعقارات بمبلغ 500 ألف درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي بمبلغ مليون و400 ألف درهم، وشركة دبي للتأمين بمبلغ مليون درهم.

وبتبرع جمعية بيت الخير بمبلغ مليوني درهم يصل إجمالي التبرّعات للمبادرة، منذ إطلاقها، إلى ستة ملايين و900 ألف درهم، تسهم في الإفراج عن 85 مواطناً من المشمولين بالمبادرة.

وقال مدير عام جمعية بيت الخير، عابدين طاهر العوضي: «عملاً بقيم التآزر والعطاء التي تشتهر بها دولة الإمارات، يسعدنا الإسهام في هذه المبادرة الخيرية للإفراج عن السجناء المعسرين من المواطنين الذين ترتبت عليهم قضايا مالية، للموسم السابع على التوالي. ويأتي ذلك انطلاقاً من التزامنا تجاه مساعدة المحتاجين، والمشاركة في المبادرات المجتمعية الوطنية المنبثقة من رؤية قيادتنا في العمل الخيري، خصوصاً ونحن في (عام الأسرة)، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. ونغتنم الفرصة لنشيد بالجهود الحثيثة التي بذلتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومحاكم دبي و(الإمارات اليوم)، في سبيل نجاح هذه المبادرة في مواسمها السابقة».

وأضاف أن «مجلس إدارة الجمعية قرر الاستجابة لهذه المبادرة، ليضاف مبلغ التبرع إلى ما تقدّمه من دعم سنوي للغارمين، من خلال مشروع دائم ومتجدد مخصص لهذا الغرض».

وقال: «إننا فخورون بهذه المبادرة الإنسانية التي تستهدف 185 مواطناً غارماً، ونتمنى النجاح لهذه الحملة التي تعكس روح التكافل والتضامن المجتمعي التي تعيشها الإمارات، ونجدّد العهد على تعزيزها باستمرار».

وأكد رئيس محكمة التنفيذ - رئيس لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي، القاضي خالد المنصوري، أن العدالة لا تقتصر على تنفيذ الأحكام، بل تمتد لتشمل إصلاح ذات البين، وحماية استقرار الأسرة والمجتمع.

وأوضح أن كثيراً من قضايا التنفيذ تحمل في طياتها ظروفاً إنسانية واجتماعية تستوجب المعالجة بالحكمة والتعاون المجتمعي، مشيراً إلى أن مبادرة «ياك العون» جاءت لتكون جسراً بين العمل القضائي والعمل الإنساني، بهدف تخفيف المعاناة وإعادة الأمل للأسر المتعثّرة.

وأضاف أن نجاح المبادرة يعكس وعي المجتمع بأهمية التكافل، مؤكداً أن التعاون بين الجهات الرسمية وأهل الخير يُسهم في تحويل التحديات إلى فرص إصلاح حقيقية، تحفظ كرامة الإنسان وتدعم استقرار المجتمع.

واختتم تصريحه بتأكيد أن العمل الإنساني مسؤولية مشتركة، داعياً الجميع إلى الإسهام في المبادرات التي تُعزّز قيم الرحمة والتراحم والتكافل المجتمعي.

وقال رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكر الله: «نشكر الجمعية على إسهامها بمبلغ مليوني درهم في مبادرة (ياك العون 7) في موسمها السابع، وهذا ليس بغريب على إدارة الجمعية، فهي دائماً سباقة إلى التفاعل والإسهام في المبادرات المجتمعية التي تصب في المصلحة العامة».

وأضاف: «نسعى جاهدين من خلال هذه المبادرة في الشهر الفضيل إلى تعزيز التعاون المشترك، وتنمية روح التكافل الاجتماعي التي تمثّل إحدى الركائز الأساسية في دعم المتعثرين وفتح نافذة أمل جديدة لهم، وتحقيق الأهداف المشتركة في العمل الخيري الإنساني، الذي يهدف إلى خدمة المجتمع وتجاوز المعوقات التي تؤثر في استقراره، وذلك انطلاقاً من رسالتنا تجاه المجتمع التي تحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية».

ودعا شكر الله المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تقديم الدعم اللازم للمبادرة المجتمعية الوطنية.

يذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2019 لتبنّي مبادرة «ياك العون»، بين «محاكم دبي»، و«الإمارات اليوم»، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، سعياً إلى الإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً الذين ترتبت عليهم قضايا مالية، وحُكم عليهم في إمارة دبي، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال على تبني هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

وأسهمت «ياك العون» خلال المواسم السابقة في الإفراج عن 875 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في دبي، بمبلغ 116 مليوناً و984 ألفاً و16 درهماً.