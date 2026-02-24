«تراحم الخيرية» تدعم «ياك العون 7» بمليونَي درهم

تكفّلت مؤسسة تراحم الخيرية بسداد مليونَي درهم لمصلحة مبادرة «ياك العون»، التي أطلقت «الإمارات اليوم» ومحاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي موسمها السابع، مستهدفة الإفراج عن 185 مواطناً في دبي من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً، والمترتبة عليهم قضايا مالية.

ويبلغ إجمالي مديونيات المستهدفين 21 مليوناً و94 ألفاً و449 درهماً.

ويتيح تبرع «تراحم» الإفراج عن 16 مواطناً من المستهدفين بالمبادرة، ولمّ شملهم بأسرهم قبل عيد الفطر المبارك.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

وتولت «محاكم الخير» إجراء تسوية في ملفات قضايا المشمولين في المبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 38 مليوناً و896 ألفاً و630 درهماً، إلى 21 مليوناً و94 ألفاً و449 درهماً.

وقال المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، الدكتور أحمد تهلك: «نفخر بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة المجتمعية والوطنية الرائدة، التي تُجسّد قِيَم التكافل والتلاحم بين أبناء الوطن، وتترجم نهج قيادتنا الرشيدة في دعم العمل الإنساني والخيري».

وأضاف: «تأتي مساهمتنا انطلاقاً من حرصنا على الوقوف إلى جانب إخواننا من المتعثرين مالياً، ومنحهم فرصة جديدة لاستعادة حياتهم الطبيعية، ودمجهم مجدداً في المجتمع».

وقال إن «المبادرة تُمثّل نموذجاً يُحتذى في الشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص والإعلام، ونحن في المؤسسة سنواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تصنع الفرق في حياة الناس، وتُعزّز استقرار الأسرة والمجتمع».

كما دعا المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية المحسنين الكرام من أهل الخير والمؤسسات العاملة في الدولة إلى الإسهام ودعم مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تصبّ في المصلحة العامة، وتُعزّز القِيَم الإنسانية والتكافل المجتمعي بين المواطنين والمقيمين داخل الدولة.

من جانبه، قال رئيس لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد المنصوري: «نثمّن استجابة مؤسسة تراحم الخيرية للمبادرة، ودعمها الكريم للفئات المستحقة، وهو ما يعكس التزامها الإنساني الراسخ، ودورها المجتمعي الفاعل في تعزيز قِيَم التراحم».

وأضاف المنصوري: «تأتي المبادرة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، شهر الخير والرحمة والعطاء، الذي تتجدد فيه معاني التضامن والتراحم بين أفراد المجتمع، لتُجسّد أسمى صور البذل والإحسان، وتسهم في إدخال الفرح والطمأنينة إلى قلوب الأسر المتعففة والمستفيدين خلال هذا الشهر الفضيل». وتابع أن تكاتف الجهود بين المؤسسات الخيرية والجهات المجتمعية يُعزّز من أثر العمل الإنساني ويحقق استدامته، مشيراً إلى أن مبادرة «ياك العون» تُمثّل نموذجاً مشرّفاً للشراكة المجتمعية التي تسهم في ترسيخ ثقافة العطاء، وترجمة القِيَم الإنسانية إلى مبادرات عملية ملموسة.

واختتم تصريحه بتأكيد أن لجنة محاكم الخير في محاكم دبي ستواصل دعمها وتعاونها مع مختلف الجهات الخيرية، بما يُعزّز مسيرة العمل المجتمعي، ويكرّس قِيَم الرحمة والتلاحم التي يُجسّدها شهر رمضان المبارك.

وفي المقابل، أعرب رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكر الله، عن تقدير الصحيفة للدور المجتمعي الذي تضطلع به مؤسسة تراحم الخيرية من خلال دعمها لمبادرة «ياك العون» في موسمها السابع، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس نموذجاً مشرفاً للشراكة بين المؤسسات الإعلامية والجهات الخيرية في خدمة القضايا الإنسانية.

وقال إن إسهام «تراحم» في المبادرة امتداد لنهجها الثابت في التفاعل مع المبادرات الوطنية، التي تستهدف دعم الفئات المتعثرة، لاسيما خلال الشهر الفضيل، الذي تتجلى فيه أسمى معاني العطاء والتكافل.

وأضاف أن «الإمارات اليوم» تحرص، من خلال المبادرة، على تعزيز روح التضامن المجتمعي عبر «الخط الساخن»، وفتح نافذة أمل جديدة أمام المشمولين بالمبادرة، بما يسهم في تخفيف أعبائهم، وإعادة الاستقرار إلى حياتهم.

وأوضح شكر الله أن العمل الإنساني المشترك يُرسّخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، ويعكس وعياً متنامياً بأهمية تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات، لتحقيق أهداف نبيلة تخدم المجتمع، وتدعم استقراره.

كما دعا المؤسسات الحكومية والخاصة إلى مواصلة دعم المبادرات المجتمعية الوطنية، والمساهمة الفاعلة في إنجاحها، بما يُعزّز قِيَم التعاون والتراحم، ويُجسّد الصورة الحضارية للدولة في ميادين العمل الخيري والإنساني.

يُذكر أن «الإمارات اليوم» ومحاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت الموسم السابع من المبادرة الإنسانية «ياك العون»، ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً في دبي، قبل عيد الفطر المبارك.



