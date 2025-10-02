«ياك العون» تُنجز المهمة.. وتُفرّج كُرب 166 مواطناً

حققت مبادرة «ياك العون» ملحمة مجتمعية وطنية، في موسمها الرابع، ونجحت في تحقيق المستهدف وتجاوزته بنحو مليونَي درهم في غضون ثلاثة أسابيع من انطلاقها، بفضل إسهامات خمس مؤسسات حكومية وخاصة، و10 متبرعين من أفراد المجتمع.

وأسهمت المبادرة الإنسانية في سداد مديونية 166 مواطناً من السجناء والملاحقين قضائياً، بمبلغ 23 مليوناً و929 ألفاً و386 درهماً، ونجحت لجنة محاكم الخير في محاكم دبي في التواصل مع الدائنين، وتخفيض ديون بعض المشمولين بالمبادرة.

وكانت «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت مبادرة «ياك العون 4» الإنسانية، في إطار مذكرة التفاهم التي تهدف إلى إطلاق سراح السجناء المتعثرين مالياً من المواطنين في إمارة دبي، والملاحقين قضائياً، وتأتي تزامناً مع شهر رمضان المبارك، والمبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة تأتي ضمن مبادرات الصحيفة المجتمعية.