«دبي الخيرية» تُكرّم شركاء النجاح في حملتها الرمضانية «يدوم الخير»

نظمت جمعية دبي الخيرية حفل سحور تكريماً لشركائها من الجهات والمؤسسات والأفراد، وتقديراً لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم الفعالة في إنجاح حملتها الرمضانية «يدوم الخير» لهذا العام، ضمن جهودها الدؤوبة الهادفة إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك، وذلك بفندق إنتركونتننتال دبي فيستفال سيتي.

حضر الحفل رئيس مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، الدكتور عبدالله محمد بوسناد، ونخبة من الشخصيات المهمة ومسؤولي الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات المانحة، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الجمعية.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم ألقى المدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي، كلمة شكر وترحيب بالشركاء، وتم عرض فيلم وثائقي قصير سلط الضوء على الحملة الرمضانية لدبي الخيرية التي تضم حزمة مشروعات رئيسة هي: إفطار صائم، والمير الرمضاني، وفرحة يتيم، وزكاة الفطر، وزكاة المال، وتنفذ مشروعاتها في دولة الإمارات و20 دولة حول العالم، ويستفيد منها أكثر من مليوني مستفيد داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى العديد من المشروعات الخيرية المستدامة التي تلبي احتياجات المستفيدين الإنسانية والاجتماعية، مثل: بناء المساجد، ودور الأيتام، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والمشروعات التعليمية، والمستوصفات، ومساكن للفقراء، وحفر الآبار، وغير ذلك من المشروعات الإنسانية والتنموية.

وتوزع دبي الخيرية، في إطار مشروع «إفطار صائم»، أكثر من مليون وجبة إفطار داخل الدولة وخارجها، منها 750 ألف وجبة داخل الدولة، بمعدل توزيع يومي بلغ 25 ألف وجبة على الصائمين من العمال وذوي الدخل المحدود، في 31 موقعاً في إمارة دبي، كما تضمن المشروع تقديم 260 ألف وجبة إفطار في 12 دولة حول العالم خلال الشهر الكريم.

واختتم الحفل بدعوة رئيس مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، الدكتور عبدالله محمد بوسناد، لتكريم شركاء الحملة الرمضانية، تقديراً لما قدموه من دعم واسع لرسالة دبي الخيرية الإنسانية النبيلة، ومساندة جهودها في خدمة المجتمع.