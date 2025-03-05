«أبومحمد» مُلاحَق بقضية مالية بـ 700 ألف درهم

يعجز (أبومحمد - 59 عاماً) عن سداد مبلغ قضية مالية مترتبة عليه، منذ أربع سنوات، بقيمة 700 ألف درهم، بعدما ترك العمل بسبب ظروف صعبة، وأصبح من الملاحقين قضائياً، ويناشد من يساعده لسداد مبلغ القضية المترتبة عليه.

وكانت محاكم دبي تولت دراسة ملف (أبومحمد)، ونجحت في إجراء تسوية في مبلغ القضية المالية، وخفضت القيمة من 821 ألفاً و741 درهماً إلى مبلغ 700 ألف درهم.

وروى (أبومحمد) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «كنت أعمل في إحدى الجهات لسبع سنوات، وكنت أريد تنفيذ مشروع تجاري يكون رافداً لي وداعماً لمتطلبات الحياة ومصروفاتها، فحصلت على قرض مالي، وشرعت في إنشاء مشروعي الخاص، الذي كان يسير بوتيرة طبيعية من دون أي عوائق، لكنني لم أستطع التوفيق بين عملي ومشروعي الخاص، إذ بعد مرور سنوات قدمت استقالتي من عملي وتفرغت بشكل كامل لمشروعي التجاري».

وأضاف: «بعد مرور أشهر من تقديمي استقالتي من عملي، بدأ مشروعي في التراجع التدريجي، وكنت في الوقت ذاته أسدد أقساط البنك الشهرية المترتبة عليّ، إلى أن خسرت مشروعي بالكامل، وأصبح البنك يطالبني بسداد الديون المترتبة علي، البالغة 821 ألفاً و741 درهماً، إلى أن تم تحويل الموضوع إلى قضية ودعوى قضائية، وأصبحت ملاحقاً قضائياً جراء المبلغ المالي».

وتابع: «تولت محاكم دبي ملفي، وأجرت تسوية وخفّضت مبلغ القضية المالية المترتبة عليّ من 821 ألفاً و741 درهماً إلى 700 ألف درهم، ولكن للأسف لا أستطيع سداد المبلغ في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها، ولا أعرف ما العمل في ظل الوضع الذي أقاسي ثوانيه ولحظاته».

وأكمل (أبومحمد): «أنا المعيل الوحيد لأفراد أسرتي، ومنذ أن أصبحت ملاحقاً قضائياً لا أعرف كيفية التصرف لتدبير مبلغ القضية، كما أن مصدر دخلي الوحيد حالياً هو المساعدات التي أحصل عليها من بعض الأهل والأقارب لتدبير مصروفات الأسرة المعيشية».

ويناشد (أبومحمد) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 700 ألف درهم، لسداد القضية المالية المترتبة عليه لتفريج كربته.

. محاكم دبي أجرت تسوية، وخفّضت مبلغ القضية من 821 ألفاً و741 درهماً إلى 700 ألف درهم.

. «أبومحمد» المعيل الوحيد لأفراد أسرته، ويعيش على مساعدات يحصل عليها من الأهل والأقارب.