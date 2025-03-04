«الهلال الأحمر» تدشّن مشروع إفطار الصائم في حضرموت

دشّنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروعها السنوي لتوزيع وجبات إفطار الصائم بمدينة المكلا في محافظة حضرموت اليمنية، وذلك ضمن خطة البرامج الإنسانية والإغاثية الخيرية التي تقدمها دولة الإمارات لأشقائها في اليمن.

وتقدم مستشار التنمية والتعاون الدولي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت، حميد راشد الشامسي، بالتهنئة لأبناء محافظة حضرموت واليمن والأمة العربية والإسلامية كافة، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يعيده علينا جميعاً بالخير والأمن والإيمان.

وأكّد أن هذا المشروع يعكس التزام دولة الإمارات بتقديم المساعدات الإنسانية، ويعزز قيم الإخاء والتعاون بين الشعبين الشقيقين.

حضر تدشين المشروع مدير عام مكتب وزارة الشؤون والعمل بساحل حضرموت، أحمد سالم باظروس، الذي أشاد بدور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم المساعدات الإنسانية، مؤكداً أهمية هذه المبادرات في تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

واستفاد من توزيع الوجبات مئات من المواطنين الذين ثمنوا هذه المبادرة الكريمة من دولة الإمارات، التي لها أثر إيجابي في توفير الوجبات الرمضانية الجاهزة للأسر والمارة بالمدينة، والتي تخفف من معاناتهم، معبرين عن تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه المبادرة الإنسانية في الشهر الفضيل.