«إسلامية دبي» تطلق «مواسم الخير» خلال شهر رمضان

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي سلسلة محاضرات «مواسم الخير 2025»، التي تستهدف السيدات، وتتناول موضوعات فقهية متنوعة، تسهم في تعميق الفهم الديني واستثمار فضائل هذا الشهر الكريم، وتنطلق المحاضرات في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي التابع للدائرة، حيث تبدأ أولى الفعاليات اليوم الرابع من رمضان، بمحاضرة تقدمها الأستاذة خديجة نصيب، تحت عنوان «اسم الله الفتاح وشهر رمضان»، وذلك من الساعة 11 صباحاً إلى 12 ظهراً، حيث تسلّط الضوء على معاني الفتح والرحمة الإلهية في رمضان، وكيفية استشعارها خلال أيام الصيام والعبادة.

وفي إطار استقبال العشر الأواخر من رمضان، تُلقي الأستاذة موزة الشامسي محاضرتها «مرحباً 10 الخير» يوم الثلاثاء 18 مارس (18 رمضان) بعد صلاة التراويح، حيث تتناول فضائل هذه الأيام المباركة، وكيف يمكن استثمارها لتعزيز القرب من الله، وتشارك الدكتورة زهرة الجابري بمحاضرتين، الأولى بعنوان «أحكام زكاة الفطر» يعقبها «مجلس إفتاء» يوم الخميس 20 مارس (20 رمضان) من الثالثة إلى الرابعة عصراً، حيث تسلّط الضوء على أهم الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر وأثرها في تحقيق التكافل الاجتماعي، يليها مجلس إفتاء يتيح للحاضرات فرصة طرح استفساراتهن الفقهية، وتأتي المحاضرة الثانية بعنوان «أجمل ليلة»، يوم الثلاثاء 25 مارس (25 رمضان) بعد صلاة التراويح، حيث تتناول فضائل ليلة القدر وعظمتها، وتختتم أيضاً بمجلس إفتاء للإجابة عن أسئلة الحاضرات.