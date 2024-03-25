«دبي الإسلامي» يدعم «ياك العون 5» بـ 9 ملايين درهم

تكفّل بنك دبي الإسلامي بسداد تسعة ملايين درهم لمصلحة مبادرة «ياك العون 5»، وهذا التبرع يكفي للإفراج عن 108 مواطنين من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً من المستهدفين بالمبادرة.

ووصل إجمالي التبرّعات حتى الآن إلى 28 مليون درهم، تكفي لتفريج كربة 300 مواطن من المشمولين بالمبادرة.

ونظراً إلى الإقبال الكبير من المتبرعين والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية الراغبة في المشاركة بالمبادرة، التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، للإفراج عن السجناء من المواطنين المتعثرين مالياً، تمت زيادة أعداد المشمولين بالمبادرة من 197 إلى 300 مواطن، وارتفع المبلغ المستهدف من 20 مليون درهم إلى 28 مليون درهم.

وتشمل المبادرة التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بعد زيادة أعداد المشمولين، 300 مواطن من الملاحقين قضائياً، والمترتبة عليهم قضايا مالية، بقيمة 28 مليون درهم، لجمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

وسبق تبرع بنك دبي الإسلامي بتسعة ملايين درهم، تبرع مؤسسة تراحم الخيرية بمليوني درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بمليون درهم، وشركة الوليد للعقارات بمبلغ 400 ألف درهم، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بمبلغ 500 ألف درهم، ومصرف الإمارات الإسلامي بمليوني درهم، وجمعية دبي الخيرية بمبلغ 300 ألف درهم، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بمليون درهم، ومتبرعون بمبلغ 11.8 مليون درهم، ليصل إجمالي التبرّعات لهذه المبادرة، منذ إطلاقها، إلى 28 مليون درهم، تسهم في الإفراج عن 300 مواطن من المشمولين بالمبادرة.

يشار إلى أن «محاكم الخير» تولت عمل تسوية في ملفات قضايا المشمولين بالمبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 75 مليوناً و302 ألف و169 درهماً، إلى 28 مليون درهم.

جمع الشمل

وأفاد كبير مستشاري مجلس الإدارة في بنك دبي الإسلامي، عبدالله الهاملي، بأنه للعام الخامس على التوالي يسهم «دبي الإسلامي» في مبادرة «ياك العون»، إذ قررت إدارة البنك المساهمة بمبلغ تسعة ملايين درهم لدعم مبادرة «ياك العون» في موسمها الخامس، التي تتبناها كلٌّ من «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف الإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً من أجل جمع شملهم مع أسرهم وذويهم خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك. وأكدّ أن الغارمين هم من المستحقين لأموال الزكاة، ويشكلون حالة إنسانية في المجتمع، الذي تعوّد دائماً على دعمهم ومعونتهم، كونهم تعرضوا لظروف مادية قاهرة حالت بينهم وبين الوفاء بالمديونيات المترتبة عليهم.

وقال: «قررت إدارة البنك الاستجابة لهذه المبادرة التي تجسد قيم التكافل والتضامن والعدالة الاجتماعية، ودعمها بتقديم تسعة ملايين درهم، ليضاف هذا المبلغ إلى ما يقدمه البنك من دعم سنوي للغارمين، من خلال مشروع دائم ومتجدد مخصص لهذا الغرض، حيث بلغ الدعم المقدم من البنك لمبادرة (ياك العون) خلال المواسم السابقة مبلغ 15 مليون درهم، أسهم في الإفراج عن أكثر من 200 مواطن متعثر، وسداد شيكات مستحقة تحت التنفيذ القضائي أسهمت في نجدة المئات».

وأكد أن «مبادرة (ياك العون) تمثل لفتة إنسانية نبيلة، تعكس في جوهرها القيم التي تمثل المكون الأساسي لثقافتنا وتراثنا الحضاري في دولة الخير والعطاء، في حين تتماشى مع توجيهات القيادة بتبني المزيد من المبادرات التي تنهض بالمجتمع، وتحقق سبل الحياة والعيش الكريم لأبنائه».

وأضاف الهاملي: «نحن فخورون بانضمامنا لهذه المبادرة الإنسانية التي تستهدف المواطنين الغارمين، ونتمنى النجاح لمثل هذه المبادرات التي تجسد روح التكافل والتضامن المجتمعي، وتجسد نهج العطاء الذي أرسى دعائمه كل من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وتسير على دربه القيادة الرشيدة التي كرست نهج وقيم العطاء والتكافل في المجتمع على جميع المستويات، وأفردت له حيزاً كبيراً في اهتمامها، وكانت مثالاً للتعاطي مع القضايا الإنسانية التي تؤرق الكثيرين».

شكر للمتبرعين

قدم رئيس مركز الأخبار والنشر في مؤسسة دبي للإعلام، سعود الدربي، الشكر لكل من أسهم في دعم مبادرة «ياك العون»، المبادرة الوطنية المجتمعية الرائدة، سواء من المؤسسات أو الأفراد، منوهاً بدعم «دبي الإسلامي» للمبادرة بتسعة ملايين درهم.

وأضاف أن «ياك العون» تعتمد على مبدأ أساسي تتبناه الدولة، وهو العمل الإنساني ومساعدة المحتاجين، التزاماً بالقيم النبيلة والمبادئ السامية التي تؤكد عليها القيادة، التزاماً بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عُرف بتقديم العون والمساعدة لذوي الحاجة، متابعاً أن حصيلة المبادرة بلغت 28 مليون درهم، لمساعدة المعسرين مالياً، لأن العطاء سعادة في مجتمع الإمارات.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى سداد ديون مواطنين في دبي متعثرين في قضايا مالية، تمهيداً لإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أسرهم، داعياً المؤسسات والأفراد إلى دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية الرائدة، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

يُذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقوا الموسم الخامس من المبادرة الإنسانية «ياك العون»، ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح المواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في إمارة دبي، قبل حلول عيد الفطر المبارك، وتعتبر هذه المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة، ضمن مبادرات الصحيفة خلال شهر رمضان، وتم تزويد «الخط الساخن» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قِبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

• «دبي الإسلامي» يسهم للعام الخامس على التوالي في مبادرة «ياك العون».

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.